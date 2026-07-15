A Rionero per ‘’Le notti Bianche’’ serata ecologica Disney con Oceania

Cosa c’è di meglio di un film d’animazione e d’autore come quelli che da un secolo all’altro continua a produrre la Disney( anche con un canale tv dedicato) per la gioia di grandi…e piccini? La proiezione di ‘’Oceania’’ a Rionero in Vulture, per giovedì 16 luglio, riprende il tema sempre attuale del rispetto per la natura. Anche da noi lo smaltimento dei rifiuti di ieri, le aree della Valbasento da bonificare e gli investimenti legati alle estrazioni petrolifere destano non poche perplessità-



I bambini di OCEANIA a Le notti bianche

Rionero. Il tempo di metabolizzare la serata straordinaria con ben otto cortometraggi che hanno commosso gli oltre 200 spettatori sul Sagrato di San Gerardo, che si programma un nuovo film nella mostra CinEtica sui diritti umani e la solidarietà. A promuovere le Notti bianche sono il CineClub De Sica Cinit con Libera del Vulture-Alto Bradano e Valori, con la direzione artistica di Chiara Lostaglio, il sostegno del Comune di Rionero e il mecenatismo di BCC Gaudiano di Lavello. In linea con i messaggi su diritti e solidarietà, Giovedì 16 luglio ore 21 si proietta OCEANIA, film di animazione firmato Walt Disney, educativo e coinvolgente per bambini e adolescenti, in grado di conferire visione ecologica e rispetto per le diversità e le potenzialità della natura. Il film, ben diretto da Ron Clements e John Musker racconta di Vaiana e Maui immersi in una grande avventura ricca di colori, canzoni e musiche coinvolgenti, con messaggi solidali sull’ecologia e l’importanza della famiglia. Il ritmo è sublime e vitale con le animazioni dell’acqua che sono puro spettacolo e armonia. La XXXII Mostra CinEtica apre, con le Notti bianche, lo sguardo ai più piccoli, con messaggi di assoluta valenza, nella didattica di valori condivisi di solidarietà e rispetto verso altre etnie.

A.L. Comunicazione De Sica-Cinit