A Praga intesa Cineclub ”De Sica” società Dante Alighieri

E a far da apripista non poteva che essere la comune passione per la lingua italiana e per le tante forme espressive, come il cinema, che è tra i migliori biglietti da visita per fare cultura nel mondo. Così da Rionero in Vulture a Praga, capitale della Repubblica Ceca, è stata inaugurata una strada per ora virtuale sulla quale far viaggiare idee, progetti, scambi e,naturalmente, giovani e non solo che abbiano voglia di conoscere cosa e come si fa cultura cinematografica con passione e professionalità. Attendiamo le prime iniziative a Praga e in Basilicata. Un bel segnale che con poco si possa lavorare insieme in una Unione Europea che, con l’appiattimento internazionale sui diktat e le azioni guerrafondaie statunitense ha messo da parte identità e dialogo con altre culture.



IL COMUNICATO

Il CineClub Vittorio De Sica Cinit, rappresentato dal presidente Armando Lostaglio, George Almaz e Gigi Di Giacomo, è stato ospite a Praga della Società Dante Alighieri. Presidente è la Dott.ssa Monia Camuglia, che lo ha fondato nel 2005. La Dott.ssa Camuglia è una docente senior di lingua italiana che guida l’associazione nella promozione della cultura italiana nella Repubblica Ceca.

Il comitato organizza corsi di lingua italiana (inclusi PLIDA), eventi culturali e collaborazioni diplomatiche, attivo da oltre 20 anni. In questa ottica, il CineClub fondato a Rionero in Vulture 32 anni or sono, intraprendera’ proficue attività di scambi e di confronto finalizzate alla crescita e alla ulteriore diffusione della cultura cinematografica, con possibili corsi e conferenze per l’imminente anno accademico. Presentato anche il recente saggio di critica cinematografica Lo spettatore inquieto- Critica della ragione visionaria (EditricErmes) di Armando Lostaglio.

I rapporti ponte sono intrapresi mediante la Società Dante Alighieri di Potenza, presieduto dalla prof.ssa Maria Raffaella Pennacchia, in collaborazione con la sede romana e la dr.ssa Lucia Padellaro.



C.L. Comunicazione De Sica-Cinit