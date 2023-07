A Potenza, torna “Nuovo cinema in villa”

A Potenza, da lunedì 10 luglio 2023, con la proiezione del film The Flash, prenderà il via la quarta edizione del “NUOVO CINEMA IN VILLA” la rassegna cinematografica sotto le stelle, ideata dai due esercizi cinematografici della città, il Cineteatro don Bosco e il Cineteatro Due Torri che quest’anno si svolgerà in una nuova location storica del capoluogo potentino: La Villa di Santa Maria.

“IL NUOVO CINEMA IN VILLA -si ricorda in una nota- nasce nel 2020 nella Villa del Prefetto – attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione – per dare risposta concreta alla domanda di socialità, intrattenimento e cultura del pubblico in un’ottica di crescita culturale della comunità e in generale di rilancio della fruizione cinematografica collettiva. Fortuna e Gloria è il claim dell’edizione 2023 dedicata alla saga di INDIANA JONES tornata in questi giorni al cinema con il quinto e ultimo capitolo “Il quadrante del destino”, che verrà proiettato in villa nel mese di Agosto

Anche quest’anno l’esperienza cinematografica si preannuncia davvero emozionante, grazie agli alti standard qualitativi di videoproiezione e audio digitale garantiti dalla professionalità degli addetti del settore: schermo di circa 36 metri quadrati, sistema di proiezione digitale DCP (Digital Cinema Packaging), impianto Audio DOLBY DIGITAL. La programmazione, pensata in modo eterogeneo per raggiungere un po’ tutte le fasce d’età e i generi, proseguirà fino al mese di agosto, con proiezioni 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì. Novità di questa edizione è rappresentata dall’adesione a CINEMA REVOLUTION, particolare promozione che consentirà l’accesso a prezzo ridotto (3,50€) per tutti i film italiani ed europei programmati. Il costo degli altri film sarà invece di 6,50€.

Nella prima parte della rassegna molto spazio per il cinema Italiano con RAPITO di Marco Bellocchio, L’ULTIMA NOTTE DI AMORE con Pierfrancesco Favino, LE OTTO MONTAGNE con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, SCORDATO di Rocco Papaleo, VICINI DI CASA con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, i film documentari LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA su Massimo Troisi e IL MONDO E’ TROPPO PER ME su Vittorio Camardese della regista lucana Vania Cauzzillo.

Spazio anche al cinema internazionale con il film di apertura THE FLASH, il bellissimo GLI SPIRITI DELL’ISOLA vincitore di 3 Golden Globe, 2 premi al Festival di Venezia e candidato a 8 Oscar e 3 pellicole ispirate al mondo dello sport come AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO con Ben Affleck e Matt Damon, che racconta la rivoluzionaria partnership fra un giovanissimo e semisconosciuto Michael Jordan e la Nike, CAMPIONI, l’ esilarante e commovente storia di un allenatore di Basket a cui viene affidata una squadra di diversamente abili e CREED III sul mondo del pugilato. Non possono mancare tre proposte per i più piccoli (ma non solo) come SUPER MARIO BROS, ME CONTRO TE – Missione Giungla e SPIDERMAN – Across the Spiderverse.

Parallelamente alla programmazione cinematografica che proseguirà anche per tutto il mese di agosto, saranno inseriti eventi speciali con la presenza dei registi, Apericinema, mostre, laboratori e serate a tema in via di definizione. Il NUOVO CINEMA IN VILLA rappresenta un appuntamento molto atteso nell’estate potentina. Un successo frutto della collaborazione e unità di intenti fra le istituzioni locali, i due esercizi cinematografici della città di Potenza Cineteatro don Bosco e Cineteatro Due Torri e, per questa edizione, della associazione Lucania Tennis Academy, gestore dello spazio.

L’accesso sarà possibile direttamente, a partire dalle 20:00, dall’interno della Villa di Santa Maria seguendo il percorso appositamente allestito nel vialetto fra il campo da tennis e la pista di pattinaggio e che accompagnerà gli spettatori fino alla cine-arena realizzata nel Cortile del Circolo Tennis. Le proiezioni saranno alle ore 21:00. Oltre alla classica vendita dei biglietti al botteghino per tutti i film sarà attivato anche l’acquisto online e quello in prevendita in modo da agevolare la partecipazione. Tutte le informazioni e gli approfondimenti sui film sono disponibili sul sito cineteatrodonbosco.com.”