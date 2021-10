Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 17,30 presso i locali dell’Associazione Italiana Persone Down in via Leonardo Da Vinci 52-54 a Potenza, si terrà la conferenza stampa per presentare il docufilm “Come una vera coppia”.

Realizzato da AIPD Nazionale nell’ambito del progetto “Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso”, il docu-film “Come una vera coppia”, prodotto da Jumping Flea con la regia di Christian Angeli, sarà proiettato a Potenza mercoledì 27 alle ore 19.30 presso il cineteatro Don Bosco.

All’iniziativa saranno presenti due protagonisti del docufilm, Stefania e Pierpaolo coppia della sezione Aipd di Potenza.

Si ricorda che l’ingresso nella sede è condizionato all’esibizione del #Green pass” (o attestazione equipollente al Certificato Digitale Covid), alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e a eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.