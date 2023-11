A Potenza la prima del film “Il meglio di te” con Maria Grazia Cucinotta

La Lucana Film Commission presenta la prima, in Basilicata e a Potenza, de “Il meglio di te” per la regia di Fabrizio Maria Cortese. La proiezione è in programma martedì 28 novembre, alle 19:30, al Cinema Due Torri. I comuni di Maratea, Satriano di Lucania, Tricarico, Brindisi di Montagna, Pignola e Potenza fanno da sfondo a una storia che parla d’amore, perdono e addii. I protagonisti sono Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta.

“Grazie al film – ha dichiarato l’attrice – ho scoperto dei luoghi meravigliosi, da Rifreddo coi suoi boschi a tutti i borghi che ci hanno ospitato. La Basilicata è un luogo pieno di sorprese e persone con un cuore grande che ti lasciano il vuoto quando parti”. Nel cast anche Dafne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro e Giusi Merli. “Il meglio di te” è prodotto da Orange Pictures, Golden Hour Films, Sirio Studios con Rai Cinema e distribuito da Adler Entertainment. Il film è stato realizzato con il sostegno della Lucana Film Commission e della Regione Basilicata . La colonna sonora è impreziosita dal brano originale “Il meglio di te”, scritto (testo e musica) ed interpretato da Giusy Ferreri. Sinossi: “Antonio è un uomo di successo, Nicole è una donna brillante. I due si sono amati intensamente e sono stati gli interpreti perfetti di quella che possiamo definire banalmente una favola. Tuttavia, prima di arrivare al “vissero per sempre felici e contenti”, il loro mondo è esploso e i due si sono trovati lontani, dispersi, pieni di rabbia, di colpa e di delusione. L’inevitabile separazione dura qualche anno e traccia un confine molto netto tra le loro vite. Ma il destino ha spesso una trama nascosta da tirare fuori al momento più opportuno per ribaltare piani, scompaginare progetti e per far ritrovare coloro che si sono smarriti.”

“Boschi meravigliosi e un cuore grande”: la Basilicata raccontata da Maria Grazia Cucinotta dal set lucano del film “Il meglio di te”

Martedì 28 novembre – Cinema Due Torri POTENZA

Saranno presenti il regista e il cast:

ore 18:00 – Red Carpet/ Photocall

ore 18:30 – Interviste

ore 19:30 – Proiezione