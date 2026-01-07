A piedi o in Ferrari al ” Buen camino” di Checco Zalone

Quanti non hanno ancora visto il film del popolare mister ”posto fisso” ambito da tanti, in una Italia dove la precarietà è mascherata dai dati farlocchi del milione di posti di lavoro in prevalenza a tempo determinato, avranno senz’altro recepito il messaggio dei ”Cammmini”per i pellegrini di ieri e di oggi. Armando Lostaglio nell’esprimere valutazioni, apprezzamenti e accostamenti, ne evidenzi la ”fotografia solare” del cammmino verso il Santuario di Compostela che alcuni materani hanno già fatto. Risate a parte mettetevi in cammino nel solco della spiritualità e della sostenibilità, che fanno bene al corpo e alla mente.



IL FILM

Checco Zalone e Gennaro Nuziante il regista di “Buen camino” hanno fatto di nuovo

centro con incassi stratosferici, come i precedenti film, che danno ossigeno al botteghino: in sole 2 settimane (natalizie) superano i 60 milioni, un bel bottino (o fortuna sfegatata direbbero gli invidiosi) per un film mediocre. Certo, reso forte e consueto grazie alle movenze e facezie di un cabarettista eccellente, che di certo passerà alla storia per via dei record di incasso, e per la capacità di far ridere (taluni a crepapelle), avendo colto la simpatia di un affezionatissimo pubblico televisivo, che non vede eguali.

Checco Zalone sa fare centro, sa “prendere” lo spettatore, sebbene il suo personaggio sia piuttosto consunto. Ma rimane “fresco” (ed è qui l’astuzia): fare un film ogni quattro-cinque anni, creare l’attesa e lasciarsi ri-scoprire nelle nuove gags che poi si rifanno sempre a se stesso, al personaggio frescone, avulso dal contesto quasi per deficienza. Inizia con la visita sul lettino dell’urologo e il suo famigerato dito medio, per bloccarsi e ripartire a ritroso (cita “Romanzo popolare” di Monicelli?).

Buen Camino, quantunque affronti la tematica generazionale padre-figlia, trita e ritrita, resta un film piccolo, per fattura e circostanze, amplificato dalla fotografia solare del cammino spirituale di Santiago de Compostela. La chiosa finale della prostata a mo’ di musical resta all’altezza del suo repertorio. Per fortuna, solo per fortuna, porta spettatori in sala.

Armando Lostaglio