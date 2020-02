Nella capitale dell’ex Regno delle Due Sicilie inventiva e, sopratutto, capacità organizzative e relazionali non mancano e così, oltre ai tradizionali pupi di San Gregorio Armeno (e non solo) si sono attivati e con successo per tour guidati sui luoghi dove sono state girare le sequenza della fortunatissima fiction di Rai ” L’amica geniale. storia del nuovo cognome”, ispirato ai lavori della scrittrice Elena Ferrante. Un tour turistico ma anche letterario , che consente – a quanti non la conoscono – di apprezzare l’anima partenopea, della vicina Ischia e fuori porta in quel di Caserta dove sono state realizzate altre scene. Ma è Napoli il fulcro del tour e il 9 febbraio scorso, con una iniziativa della NarteA, si è tenuto con partenza da Montesanto (il luogo dove le protagoniste Elena e Lina giungono dopo aver lasciato il rione natio) per raggiungere via Toledo, via Chiaia la strada dei negozi e da qui a Palazzo Cellammare – luogo famoso per aver ospitato Caravaggio, Goethe, Tasso- per proseguire in piazza dei Martiri fino a via Caracciolo. Un tour ben organizzato, da quanto abbiamo appreso, e che un preciso percorso motivazionale. ” Nell’itinerario letterario, la spiegazione dei luoghi -è scritto in un servizio di presentazione- è affidata a una guida che accompagnerà i visitatori in questo viaggio che è anche metafora della crescita interiore delle protagoniste. I partecipanti avranno anche a disposizione un piccolo libretto con mappe e foto storiche della città per orientarsi meglio. Per prendere parte all’evento è necessaria la prenotazione che si può effettuare contattando telefonicamente NarteA. Il costo del biglietto è di 12 euro a persona, 8 euro per i minori di 15 anni”. Si attendono altre date. Ma quanti si recheranno a Napoli o a Ischia non potranno non interessarsi ai luoghi della fiction, che sono andati ad arricchire l’offerta turistica partenopea. E statene certi, come è già capitato con Totò, Eduardo, Peppino De Filippo e altri nomi celebri dell’arte,della letteratura, della storia, del cinema e dello sport, che i luoghi dell’Amica Geniale sono entrati a far parte di un tour geniale.E Matera ? Sembra a aver recuperato la dimensione di ”Bella addormentata sul posto”, memore della comoda iconografia di ex capitale del divano, ricomparsa dopo i fumi evanescenti da capitale della cultura. Alle prese con il conseguente e prevedibile calo del volume di affari, coinciso in parte con gli effetti della bassa stagione, evidenziato dal persistere di una politica economica dalle mani libere che evita i vincoli di una seria programmazione dell’offerta. Inevitabile che non si sia pensato o attivato nulla per diversificare l’offerta,con le potenzialità delle tante produzioni cinematografiche che hanno interessato Matera nell’ultimo quinquennio. Dopo Sorelle, Imma Tataranni e James Bond, che uscirà nelle sale cinematografiche l’8 aprile 2020, non sono nate iniziative per valorizzare e far conoscere quegli itinerari. Senza cultura di impresa,e lo ripeteremo fino alla noia, non si va da nessuna parte. E nè ci meravigliamo più di tanto. Le croci lignee sul set di ”The Passion” del 2002 sono state rimosse dopo poche comparse. Se può consolare la Matera dei set cinematografici resta nelle descrizione delle guide turistiche nel corso della visita alla città, che dura due ore in media . Sì, a richiesta, i tour ci sono, ma i segni che ricordano sequenze, attori, che hanno calcato i set di ” Matera set naturale” dove sono? Un Museo? Ma quello è un altro discorso…