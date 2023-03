A Montescaglioso, “Cinecreando: esperienze di cinema a scuola”

“Cinecreando: esperienze di cinema a scuola” è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promossa da MiC (Ministero della Cultura) e MiM (Ministero dell’istruzione e del merito), organizzato da un team di professionisti dell’Associazione Culturale “Cinecreando” in partenariato con la Fondazione Cineteca Giffoni, in collaborazione con il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT) ed altri enti e professionisti del settore: Suditaliavideo di Montescaglioso (MT); Blu Video; Studio Risorse ed RVM di Matera.

“Il progetto -si legge in una nota- prevede un festival del cortometraggio/lungometraggio con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le studentesse e gli studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado (pubblico non specialistico) sui mestieri del cinema e della produzione audiovisiva, tramite il linguaggio cinematografico ed audiovisivo. Sono previste 3 sezioni del Festival per ragazzi (ognuna dedicata ad una fascia scolastica) organizzata sul territorio della Basilicata presso il C.T. Nicola Andrisani di Montescaglioso (MT). E’, inoltre, in programma un evento per la festa conclusiva.

Le giurie del festival saranno composte da bambini, ragazzi e giovani ed è questo uno dei punti di notevole importanza. Rilevante anche l’esperienza di sala quale ambiente fondamentale per la fruizione di lungometraggi e cortometraggi, documentari, produzioni audiovisive in genere. Il progetto “Esperienza di Cinema a Scuola” è suddiviso in due macroaree principali: attenzione sarà riservata alle proiezioni e ai concorsi ma anche alle tecniche didattiche e alla formazione attraverso attività di laboratorio online, workshop e alla realizzazione di un prodotto audiovisivo che possa lasciare, nei partecipanti, un segno tangibile dell’attività svolta. Obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di dare vita al “Cinecreando Festival”, un evento dal carattere permanente e autosostenibile riservato ai filmmaker e studenti lucani.

Le attività progettuali prevedono un concorso di cortometraggi (Short Film Production) e di lungometraggi; un concorso dedicato alle opere prodotte dalle scuole (Young Film Production). Sono, inoltre, previsti due laboratori: uno riservato agli studenti ed uno ai docenti. Il primo, dedicato ai ragazzi, compirà un excursus sul mondo cinematografico e sullo studio degli elementi necessari ad un uso consapevole della videocamera; sarà propedeutico alla realizzazione di un prodotto/materiale per audiovisivo. Il laboratorio multimediale “Digital Teacher” prevede incontri online che hanno l’obiettivo di guidare i docenti – corsisti in un’esperienza di apprendimento utile al consolidamento delle competenze digitali. Sarà, infine, realizzato il format del “Family Experience”, ovvero la partecipazione alle giornate del festival anche delle famiglie.

L’attività progettuale si terrà tra giovedì 23 e venerdì 31 marzo 2023; ogni scuola potrà partecipare con un gruppo/lab di 45 alunni interessati alla figure/attività proprie della produzione cinematografica e dell’audiovisivo (Regia, Sceneggiatura, Fotografia) e di un gruppo/lab di 04 docenti che seguiranno la formazione online (webinar) per 06 ore, proposta dall’esperto, prima di avviare le attività di cineforum con i ragazzi. L’attività formativa per i ragazzi (10 ore complessive), si terrà in 2 giornate presso il Cine Teatro “N. Andrisani” secondo il seguente programma:

1. Cineforum/Lab “Dalla fotografia al Cinema” (formazione teorica e preparazione alla visione di film e cortometraggi alla presenza dell’esperto dr.ssa Alessandra Lo Russo – RAI Cinema);

2. Cineforum/Festival Cinecreando; introduzione alle attività del festival; proiezioni e votazioni (i ragazzi faranno parte della giuria).

Nella fase precedente delle attività di Cineforum e Festival è prevista una attività di formazione online attraverso delle classi virtuali (3/4 incontri online svolte da esperti del settore su un tema preliminarmente individuato e concordato con i docenti dell’istituto che ha il fine di produrre materiale cinematografico ed audiovisivo (sceneggiatura, disegno, testi, fotografie) da parte dei ragazzi, da presentare nel corso del festival.”