A Melfi il ”Viaggio nel cinema europeo contemporaneo” comincia con Vittoria

E tra l’altro è gratis, con l’obiettivo di avvicinare al grande schermo e a lavori di qualità, per contenuti e produzione, che possano stimolare interesse, dibattito e con il piacere di assistere alla proiezione di film (aspetto non secondario) con le interruzioni pubblicitarie come accade nella tv in chiaro e non a pagamento. Meritorio, davvero, il progetto avviato sulla rassegna d’autore con il Comune da ‘Università Popolare “F. S. Nitti” di Melfi con al CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit di Rionero in Vulture Si parte con il film incentrato sul tema delle adozioni ” Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. L’ appuntamento è per giovedì 16 gennaio, alle 18.00, presso il cineclub ” presso l’Auditorium del Centro ”Nitti”. Armando Lostaglio, sempre sensibile alla promozione della cultura cinematografia, ci descrive questa nuova esperienza nel giorno del ricordo della scomparsa di David Bowie, il ”duca bianco” a 10 anni dalla sua scomparsa. Giovedì scorso la Rai ha mandato ”Incontri Ravvicinati”, che ne ripercorre carriera e successi. E anche per Bowie Armando ha scritto un suo ricordo. Non sarebbe male proporre alla rassegna, fuori programma, un documentario, un film concerto che ne ricordi la figura. E per i giovani sarebbe un motivo in più andare al cinema…



Comunicato Stampa

*VIAGGIO NEL CINEMA EUROPEO CONTEMPORANEO*

Parte la rassegna cinematografica a Melfi: 16 gennaio ore 17,30, Centro Nitti, con il film “Vittoria”

L’Università Popolare “F. S. Nitti” di Melfi unitamente al CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit di Rionero in Vulture danno vita alla Rassegna di cinema d’autore _”Viaggio nel Cinema europeo contemporaneo”.

Un film al mese, con ingresso libero.

Si parte giovedì 16 gennaio con inizio alle ore 18.00 nell’Auditorium del Centro Nitti in Vico San Pietro nella Città federiciana.

Il primo film ad essere proiettato sarà “Vittoria” (2024), scritto e diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prodotto da Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà e Nanni Moretti, con la partecipazione di Marilena Amato, Gennaro Scarica, Anna Amato, Nina Lorenza Ciano e Vincenzo Scarica.

Si tratta di un film delicato e toccante, che torna a proporre al grande pubblico il difficile tema delle adozioni. Il film è vincitore nel 2025 del Premio Suso Cecchi d’Amico per la sceneggiatura ed è stato molto apprezzato da critica e pubblico alla 81^ Mostra del Cinema di Venezia.

Patrocinato dal Comune di Melfi, ogni appuntamento mensile sarà introdotto dal Prof. Michele Masciale (Presidente UniPop) e curato dal critico Armando Lostaglio (CineClub De Sica).

La rassegna intende proporre, con cadenza mensile, un itinerario cinematografico, percorrendo alcune tappe significative della produzione nazionale ed internazionale, e pertanto la rassegna diventa una strada costellata da alcuni grandi titoli, da percorrere insieme al fine di approfondire temi e problematiche della società contemporanea. E che si tratti di un’opzione “popolare” lo dimostra il fatto che l’ingresso è gratuito e che la selezione delle pellicole ha tenuto conto dei linguaggi e dei temi per consentire a tutti – giovani, adulti e anziani – di approcciarsi ad ogni singola problematica affrontata.

Il Presidente UniPop Masciale dichiara: _“L’UniPop di Melfi e il CineClub De Sica – Cinit di Rionero lanciano l’ennesima sfida per l’animazione culturale del territorio, inaugurando una galleria di proposte filmiche di grande rilevanza sociale. È un pretesto artistico per invitare la cittadinanza a capire meglio il nostro presente. Ogni film sarà infatti l’occasione per aprire un dibattito pubblico sulla complessità del vivere contemporaneo. Invitiamo tutti a partecipare.”



10 anni senza David Bowie

(il brano che segue lo pubblicai alla sua morte, 10 anni fa)

E David Bowie ritorna sulle stelle

E’ sempre l’inizio dell’anno a toglierci qualche stella dal firmamento della musica e della cultura: lo scorso anno Pino Daniele, questa volta il mito fra i miti: David Bowie, cantante e trasformista d’avanguardia che ha contaminato più generi; produttore ed anche attore. Lo ricordiamo nei panni di Ponzio Pilato nel discusso e maltrattato film di Martin Scorsese L’ultima tentazione di Cristo che tanto clamore provocò a Venezia nel 1988. Ed ancora sarà Andy Warrol per il film Basquiat di Julian Schnabel (1996, anche questo visto a Venezia). Dopo alcune piccole apparizioni, ha avuto un ottimo successo nel 1976 come protagonista del film di fantascienza L’uomo che cadde sulla Terra di Nicolas Roeg. Tra le sue interpretazioni più note si ricordano Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence) di Nagisa Oshima del 1983, Absolute Beginners e Labyrinth del 1986. David Bowie, pseudonimo di David Robert Jones (8 gennaio 1947 – New York, 10 gennaio 2016), stroncato da un tumore, è stato uno dei più importanti interpreti della musica rock da un cinquantennio in qua, reinventando nel tempo il suo stile e la sua immagine e creando numerosi alter ego, come Ziggy Stardust, Halloween Jack, Nathan Adler e The Thin White Duke (noto in Italia come il “Duca Bianco”). Dal folk acustico all’elettronica, passando attraverso il glam rock, il soul e il krautrock, David Bowie ha lasciato tracce che hanno influenzato molti artisti. Fra i titoli che lo hanno celebrato in questi giorni, ci piace ricordare quello del settimanale Via Po: “Sono solo venuti a riprenderselo”. Il ricordo più entusiasmante va al concerto che visto allo stadio Flaminio di Roma, quando atterrò da una gigantesca farfalla: giusto trent’anni or sono, una emozione indelebile accompagnata dal pezzo che lo riporta sulle stelle, le sue stelle tanto amate e cantate, Absolute Beginners. Eravamo lì, in migliaia a testa in su, a guardarlo scendere dalle stelle di una notte romana. David Bowie, il Duca bianco, efebico e persino trasparente, evanescente e nobile, dotato di un talento senza pari, mistico e trasgressivo ad un tempo. Eroe (come una sua canzone) con l’eleganza di un artista che passa di diritto nella storia del secolo scorso.

“Signore, mi inginocchio e ti offro la mia parola su un’ala

e cerco disperatamente di trovare un mio spazio nel tuo ordine delle cose”

(David Bowie – “Word on a Wing”)

Armando Lostaglio