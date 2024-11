A Matera, sul TIR della Cultura, oggi si inaugura la mostra “Il sacro, l’arte, il cinema e la fiction TV”

A 60 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini, Matera Fiction promuove la mostra “Il sacro, l’arte, il cinema e la fiction tv“. Alla ricerca dei luoghi con le folgorazioni pittoriche, l’esposizione, allestita nella Città dei Sassi, accanto all’Urban center –da oggi con l’inaugurazione prevista per le 17,00 – fino al 2 dicembre. Grandi pittori e fumettisti ripercorrono le location dove il film è stato girato. Interessanti anche le altre esposizioni: dal Demonio di Rondi alla passione di Cristo di Mel Gibson. Tra gli espositori Giuseppe Palumbo, il disegnatore di eccellenza di Diabolik a Silvio Cadelo, affermato fumettista e disegnatore molto apprezzato per le sue collettive in tutta Europa. Da Cristiano Donzelli storyboard artist, che ha lavorato con 13 premi Oscar da Scorsese a Coppola, a George Smith grafico e disegnatore newyorchese. Singolare la location dell’evento: gli artisti espongono le loro opere sul “Tir della cultura“, un nuovo concetto di azione e interazione pensato per le periferie. L’obiettivo del progetto è far circolare contenuti artistici-culturali “su ruote” negli spazi urbani periferici attraverso installazioni audiovisive e mostre. Un modo diverso di mostrare anche opere inedite e vederle dove meno te l’aspetti, in qualche strada o parcheggio della città. L’ingresso è gratuito.

