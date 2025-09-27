A Matera, domani, proiezione del film: La voce di Hind Rajab, Leone d’Argento a Venezia.

Domani, Domenica 28 settembre, alle ore 19.00, presso il Cinema Il Piccolo di Matera è in programma la proiezione speciale del film: La voce di Hind Rajab, Leone d’Argento a Venezia. A seguire l’incontro con Mohammad Afaneh, Presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata insieme al Comitato per la Pace di Matera. La voce di Hind Rajab (in arabo صوت هند رجب‎?, Ṣawt al-Hind Rajab), scritto e diretto da Kawthar ibn Haniyya, racconta dell’omicidio di Hind Rajab, una bambina palestinese di cinque anni uccisa nel gennaio 2024 dall’esercito israeliano assieme a sei familiari e due paramedici della Mezzaluna Rossa nel corso dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza, incorporando la vera registrazione della sua telefonata fatta agli operatori della Mezzaluna Rossa che rese famoso il suo caso. Oltre ad aver vinto il Leone d’argento alla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato scelto come candidato tunisino all’Oscar al miglior film straniero ai premi Oscar 2026.

