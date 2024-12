A Matera, corso gratuito per Assistente di Produzione Cinematografica, per 20 under 35

Sono aperte le iscrizione al percorso formativo per “Assistente di Produzione Cinematografica” che si terrà a Matera, organizzato da Studio Risorse s.r.l, vincitrice del Bando della Fondazione Lucana Film Commission. Lo si apprende da una nota in cui si precisa che “La partecipazione al corso, riservata ad un numero massimo di 20 giovani under 35, è a titolo gratuito. I giovani che desiderano entrare nel mondo del cinema e dell’audiovisivo potranno contare su una nuova opportunità formativa, che consentirà di acquisire abilità e conoscenze nel campo della produzione cinematografica e televisiva, in particolare come assistente di produzione, figura professionale che svolge un ruolo fondamentale in ogni produzione cinematografica o televisiva, supportando il direttore di produzione nella gestione tecnica, amministrativa e logistica. L’idea progettuale nasce dalla rilevazione della Lucana Film Commission, che ha individuato tra i fabbisogni nel territorio lucano di figure professionali qualificate nella filiera produttiva audiovisiva, quella dell’assistente molto richiesta dalle industrie del settore, ma al momento non è adeguatamente rappresentata a livello locale.

Il percorso formativo si compone di 12 moduli, per un totale di 600 ore: 420 ore di formazione teorica, 180 ore di stage pratico presso le aziende del mondo tv e cinema con attività di orientamento al lavoro. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore e acquisire le competenze necessarie per intraprendere una carriera nel cinema. Infatti i partner del progetto, coinvolti attivamente nello sviluppo delle attività formative e di stage sono: TRM Network, Casa delle Tecnologie emergenti CTE di Matera, ETT Solution S.p.a., Suditalia Video, Sync SAS e Materahub. Al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste saranno sottoposti a valutazione e, se idonei, riceveranno un attestato di frequenza con certificazione delle competenze acquisite relative al profilo di assistente di produzione cinematografico. Le iscrizioni al percorso formativo scadranno il 10 gennaio 2025. Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura, si può contattare la segreteria organizzativa: Studio Risorse S.r.l., Vico Marconi n. 6 Matera, telefono n.0835 386028, o è possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione dal sito web www.studiorisorse.it e della Lucana Film Commission https://www.lucanafilmcommission.it”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.