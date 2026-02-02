A Matera Conferenza di servizi sul film “The Resurrection of the Christ – TROTC”

“Si è svolta, nella Sala Mandela del Comune di Matera, la conferenza di servizi dedicata al film “The Resurrection of the Christ – TROTC”, progetto cinematografico che segna il ritorno del regista Mel Gibson nella città dei Sassi.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Nel corso dell’incontro, sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi, logistici e autorizzativi legati alla produzione, che vedrà Matera assumere un ruolo centrale nell’ambito del progetto artistico. Una scelta fortemente voluta dallo stesso regista e sceneggiatore statunitense, che ha espresso in più occasioni il desiderio che il film si sviluppasse proprio a Matera, riconoscendone il valore simbolico, storico e paesaggistico unico al mondo. Le riprese del film si terranno tra i mesi di febbraio e aprile e si svolgeranno esclusivamente nel Parco della Murgia Materana. Durante il periodo di lavorazione, tra produzione e staff tecnico-artistico, saranno presenti in città circa 500 persone, con un impatto significativo anche in termini economici e occupazionali per il territorio. Parallelamente, la produzione ha avviato le procedure per la selezione delle comparse, offrendo un’importante opportunità di partecipazione diretta alla cittadinanza. Le informazioni relative ai casting sono disponibili al seguente link:

castingeprovini.com/casting-figurazioni-film-mel-gibson-resurrection-christ/.

Le candidature dovranno essere inviate solo ed esclusivamente all’indirizzo email: trotc.sud@gmail.com. La conferenza di servizi ha confermato la piena collaborazione tra istituzioni e produzione cinematografica, nel rispetto delle esigenze ambientali, culturali e organizzative, ribadendo il ruolo di Matera come luogo di eccellenza nel panorama cinematografico internazionale.”

“La centralità di Matera in questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti – nasce da una scelta precisa e sentita dal regista Mel Gibson, che ha voluto mantenere vivo il legame tra la sua produzione cinematografica a tema religioso e la nostra città. È un riconoscimento importante che riporta da noi le grandi produzioni internazionali, in grado di generare ricadute concrete per il territorio e opportunità per i suoi cittadini”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.