A Il Piccolo ancora Berlinguer e il ragazzo dai pantaloni rosa

Se non avete fatto in tempo a vederlo ” Berlinguer la grande ambizione” al cinema ”Il Piccolo” di Matera c’è ancora la possibilità di farlo, come mostra la locandina fino agli inizi della prossima settimana . E del resto sono attuali i temi della questione morale, di un Paese dove la democrazia deve fare i conti con pressioni internazionali e poteri interni e dove c’è bisogno di partecipazione e di Sinistra (scomparsa con il Pci e con la caduta del Muro di Berlino) più che di svolte autoritarie e di attacchi alla Costituzione. Ne abbiamo parlato, recensendo il film, negli articoli di Vito Bubbico, di Francesco Calculli e di chi scrive.



Ma ci piace segnalare, con un invito ad andarlo a vedere, anche il film ” Il ragazzo dai pantaloni rosa”che tratta di un tema odioso, il bullismo a scuola soprattutto, segno del degrado morale dei nostri tempi, della deleteria influenza e abuso dei social e di tanti pregiudizi che inducono alcuni adolescenti al gesto estremo. La vita è preziosa, ragazzi, non dimentichiamolo. E oltre al film vi invitiamo a leggere quanto scritto da Vito Bubbico nell’articolo https://giornalemio.it/cinema/il-ragazzo-dai-pantaloni-rosa-che-si-uccise-per-bullismo-un-bubbone-pericolosamente-tra-noi/