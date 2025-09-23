“A Carte Scoperte”, un cortometraggio sul gioco d’azzardo patologico con Nando e Rossella Irene

L’Associazione “Famiglie Fuori Gioco” di Potenza con una nota informa di aver ideato e promosso la realizzazione (in corso proprio in questi giorni nel capoluogo di regione) di un cortometraggio in vista della “Giornata regionale per il contrasto al gioco d’azzardo, il prossimo 2 dicembre” data in cui esso sarà proiettato in una iniziativa pubblica che si terrà presso il Centro sociale Malvaccaro. Il cortometraggio “A Carte Scoperte” -si legge- è “dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione su una delle dipendenze più silenziose e distruttive della nostra società: il gioco d’azzardo patologico. Le riprese del corto si stanno svolgendo nelle giornate del 22/23/24 settembre nella città di Potenza. cortometraggio “A Carte Scoperte” dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione su una delle dipendenze più silenziose e distruttive della nostra società: il gioco d’azzardo patologico. Le riprese del corto si stanno svolgendo nelle giornate del 22/23/24 settembre nella città di Potenza.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall’associazione di promozione sociale “Famiglie fuori

gioco” di Potenza che dal 2010 è impegnata in attività di sostegno, informazione, prevenzione e cura legate al fenomeno del gioco d’azzardo. Con questo lavoro, l’associazione intende raggiungere un pubblico più ampio, offrendo uno strumento di riflessione che unisce arte e impegno sociale. Un progetto rivolte alle scuole, alle istituzioni e alla cittadinanza tutta.

Protagonista del corto è l’attore Nando Irene, professionista materano, coinvolto in famose fiction Rai e film, la cui interpretazione intensa e coinvolgente accompagna lo spettatore in un percorso emotivo capace di mettere in luce il dramma ma anche la possibilità di riscatto. Debutta nel cortometraggio “A Carte Scoperte” anche sua figlia di 9 anni, Rossella Irene.

Il progetto porta la firma della regista Katia Troia, giovane talento lucano, che attraverso il linguaggio cinematografico è stata coinvolta per raccontare le dinamiche, le fragilità e le

conseguenze che l’azzardo può generare nella vita delle persone e delle loro famiglie. Le riprese e il montaggio sono realizzate dalla professionalità di Giuseppe Troiano, fotografo e videomaker del potentino, che ha contribuito a dare forza visiva ed espressiva al progetto. La prima ufficiale del cortometraggio si terrà il 2 dicembre 2025 presso il centro sociale di

Malvaccaro, in occasione della giornata regionale per il contrasto al gioco d’azzardo, momento simbolico e significativo per ribadire la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni, comunità e cittadini. In tale occasione scuole ed esponenti degli ordini, come assistenti sociali, avvocati e psicologi, saranno coinvolti.” «La mia idea per questo cortometraggio nasce per dare un volto e una voce a un problema che spesso resta invisibile» – dichiara la presidente dell’associazione dott.ssa Roberta Santopietro. «Il gioco d’azzardo patologico non colpisce solo il singolo individuo, ma intere famiglie, creando sofferenze profonde. Il cinema ha la forza di emozionare e di far riflettere, e speriamo che questo lavoro possa essere uno stimolo a rompere il silenzio, a chiedere aiuto e a promuovere un cambiamento culturale».

(Nella foto di copertina l’attore protagonista Nando Irene, la figlia Rossella Irene, la regista Katia Troia, la presidente dell’associazione Famiglie Fuori Gioco dott.ssa Roberta Santopietro, il vice Michele Cusato e tutto lo staff tecnico-psicologico dell’associazione)

