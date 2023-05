A Bernalda chiude “Tournée, festival del cinema di viaggio” con Andrisani e Ragone

Oggi e domani si conclude a Bernalda, la prima edizione di “Tournée, festival del cinema di viaggio” che si è sviluppata per altri tre giorni a Matera (22-23-25 maggio). Il programma odierno –presso la sala incontro in via Cairoli– prevede: alle 19,00 il talk “Screen Tourism: la video promozione turistica del territorio” e alle 20,00 la proiezione del lungometraggio “Sassiwood” che verrà preceduto da un cinetalk al quale sarà presente l’attore materano Antonio Andrisani, protagonista ed anche regista del film con Vito Cea. Andrisani e Cea, all’uscita della pellicola dissero: ”E’ un film che fa ridere e riflettere sul ruolo del cinema nella nostra terra e su come intenderà muoversi la città, con le diverse prospettive che vengono dai produttori e da una ‘fantomatica’ film commission che opera a Sassiwood, a Matera città del cinema”. Un progetto partito come cortometraggio nel 2013 (che vinse il Globo d’oro nel 2014) per diventare poi lungometraggio nel 2020 (premiato anch’esso al Foggia film festival del 2021). Nel cast figurano oltre ad Antonio Andrisani, nel ruolo di un direttore di film commission, Flavio Bucci, Uccio De Santis, Totò Onnis, Cinzia Clemente, Paolo De Vita, Giovanni Esposito, Fabrizia Sacchi, Paolo Sassanelli, Tiziana Schiavarelli e Pinuccio Sinisi.

Nell’ultima giornata del festival, 27 maggio, alle 19.00 ci sarà una performance teatrale e talk di Manola Rotunno. Quindi dalle 20.00 a seguire: il cinetalk con Anna Rita Del Piano e la proiezione “L’amore raccontato tra i vicoli di Vico” , quindi cinetalk con Nicola Ragone e Luigi Vitelli e proiezione di “Vado verso dove vengo”. A chiusura della manifestazione -presso il Borgo San Gaetano, sempre a Bernalda, il Flag Coast to Coast offrirà una degustazione “a miglio zero” di prodotti ittici lucani.