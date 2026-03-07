8 Marzo con Imma Tataranni e per il futuro della Pm Pietro dice che è complicato…

Tanta attesa per la quinta stagione dell’arrembante sostituto procuratore della Repubblica di Matera, Imma Tataranni, interpretata dalla bravissima e fuori dagli schemi Vanessa Scalera che ha ribadito in più occasioni che sarà l’ultima stagione nel ruolo del personaggio. Del resto è super impegnata e tra cinema e teatro preferisce fare altro. Ma il personaggio ispirato alle storie della scrittrice lucana Mariolina Venezia di certo, e visto il successo ottenuto, repliche comprese, non può finire nel cassetto. Rai, la produzione, il regista Francesco Amato, se si lavorerà alla sesta serie, ci dovranno pensare. Ma per Massimiliano Gallo, ospite in settimana della trasmissione di mezzogiorno condotta da Antonella Clerici https://www.fanpage.it/spettacolo/serie-tv/imma-tataranni-chiude-dopo-la-quinta-stagione-le-parole-di-massimiliano-gallo-dopo-laddio-di-vanessa-scalera/ ha detto che senza Vanessa Scalera è davvero complicato…Ma, mai dire mai. Godiamoci le quattro puntate con i misteri, le trovate, gli intercalari di Imma, imparati dalla ‘tutor’ Lia Trivisani, e attendiamo fiduciosi, come si suol dire. Del resto don Matteo, alle 15^ edizione, è passato da Terence Hill a Raoul Bova e sono cambiati ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, fatta eccezione per il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica) e i collaboratori della canonica. E per Imma Tataranni?



L’amore proibito, l’ispettore Caligiuri (Alessio Iapice), e causa dei dissapori famigliari che porterà al divorzio con il marito Pietro De Ruggieri, è fuori dalla quinta serie come pure il Procuratore Vitale ( via Carlo Buccirosso) che adesso il lucano Rocco Papaleo (. Confermati le collaboratrici della Procura e la pattuglia di attori materani Nando Irene(il maresciallo Lamacchia), il medico legale Carlo De Ruggieri (il dottor Taccardi), Antonio Montemurro nella parte del signor De Ruggieri, padre di Pietro marito di Imma Tataranni e altri. Attendiamo la prima puntata dal titolo ”Liberi Tutti” e con Imma dai capelli ramati ma con un nuovo look…



