26a Edizione del Lucania Film Festival – Giuria Pop 2025

Dopo le emozionanti tappe di Irsina e Grumento Nova, la Giuria Pop del Lucania Film Festival prosegue il suo viaggio tra cultura e paesaggio con una nuova CinePasseggiata, in programma domenica 25 maggio 2025 nello straordinario scenario del Castello di Lagopesole.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Camminate nella biodiversità, ed è realizzata dalla Delegazione FAI Vulture Melfese, con il supporto della rete regionale FAI Basilicata.

Protagonista della giornata sarà il capolavoro di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, che verrà esplorato attraverso narrazione, analisi e suggestioni visive. A guidare l’esperienza saranno GIUSEPPE CORRADO e SARA DE PASCALE, in un viaggio immersivo nel linguaggio cinematografico e nella relazione tra cinema, sguardo e territorio.

Nel corso dell’incontro porteranno i loro saluti istituzionali e contributi culturali: ROSALBA DEMETRIO, Presidente FAI Basilicata, FRANCESCA DI LUCCHIO, Presidente del Parco del Vulture, PAOLA D’ANTONIO, Capo Delegazione FAI Vulture Melfese, ANGELA MALASPINA, Delegata “Luoghi del Cuore” FAI Basilicata, e DONATELLA LOMBARDI, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza. Le loro voci aiuteranno a tracciare un dialogo tra patrimonio culturale, tutela ambientale e narrativa cinematografica.

A completare la giornata, una visita guidata alla riserva naturale nei pressi del castello, a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, per scoprire il patrimonio ambientale lucano in una prospettiva integrata di natura, cultura e visione.

www.lucaniafilmfestival.it/giuria-pop-2025

