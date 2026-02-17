18 e 19 febbraio ciack per ”Resurrection” nel Parco della Murgia. E poi il 20 aprile.

Cominceranno domani e per due giorni,nel Parco della Murgia Materana, come annunciato in passato le riprese del film ”Resurrection of Christ- Trotc” per la regia di Mel Gibson. E quanto riportato nella delibera di giunta comunale del 13 febbraio scorso, pubblicata nell’albo pretorio on line https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/204972, che autorizza alle riprese e alla successiva diffusione delle immagini finalizzate alla realizzazione del film.Le riprese -riporta la delibera- riguarderanno Murgia Timone e panoramiche della Murgia Materana da individuare durante la fase realizzativa del progetto.Si precisa ,inoltre, che le riprese riguarderanno i giorni 18 e 19 febbraio (giornate effettive di riprese precedute da una leggera fase di preparazione e allestimento set) e 20 Aprile (giornata effettiva di ripresa anch’essa preceduta da una fase di preparazione e allestimento del set poco invasiva). E ad aprile sarà sul set il regista, che a Matera girò per alcuni mesi ” The Passion of Christ”. Il nuovo film dovrebbe uscire per Pasqua 2027.



