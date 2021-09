Non ha la pistola dell’agente segreto più famoso del mondo cinematografico ma preferisce la Colt o il fucile winchester di Tex Willer, per punti delinquenti, cattivi e traditori del far west di ieri e di casa nostra. Franco Capolupo, edicolante di via Ridola, bersagliere, che ha imbracciato la mitragliatrice non ha dubbi, leggendo ” Spia” l’ultima avventura che paragona Tex e Kit Carson in missione segreta verso l’avventura.