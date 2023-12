Zozzoni anche a Capodanno sotto ai ponti di contrada Pantano

Ne avevamo parlato un mese fa, grazie alla segnalazione di ”zio” Rocco Castellano, che meriterebbe un paio di scarponi nuovi da trekking per aver usurato e consumato le suole ”carroarmato” di tutti i giorni, che lo hanno portato a verificare sul campo abbandoni di rifiuti, crolli di muretti di calcareniti e altri scempi che rischiano di cancellare per sempre la memoria del territorio. E il degrado, accompagnato da tanta inciviltà, contrassegna i tre chilometri che dal camposanto di contrada Pantano porta all’Istituto agrario ” Briganti”. C’è anche un taglio di pini bruciati…. Capodanno si chiude così e probabilmente anche all’Epifania. Ma dopo gli enti locali si mettano mano alla coscienza, a pala e ramazza per eliminare il degrado e attivare campagne di informazione, oltre che di controlli, che continuiamo a non vedere. Chissà, con la campagna elettorale per le regionali…