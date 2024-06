Zozzoni ad Agna sempre in agguato. L’anello va illuminato

Antonio Serravezza lo chiama ”anello” quasi fosse un circuito di formula 1 dove sfrecciano, purtroppo, zozzoni o maleducati se preferite, che abbandonano rifiuti d’ogni tipo lungo percorso che costeggiando la gravina rientra più avanti nel quartiere di Agna. E la scarsa illuminazione, purtroppo, favorisce l’abbandono di rifiuti di ogni tipo. E qui occorre rimediare, visto che il servizio di fototrappole- a causa di presunte violazioni alla tutela della privacy- risulta al momento inapplicabile. Resta il problema di sempre. Occorrono campagne continue di sensibilizzazione e, naturalmente, sanzioni quando si riesce a individuare gli irresponsabili. Quando?Attendiamo anche l’ispettore volontario ambientale.



LE RICHIESTE DI SERRAVEZZA

Non c’è pace per il bellissimo anello di Agna-Le Piane. Purtroppo continua ad essere presa come discarica da persone senza coscienza eppure il centro raccolta della differenziata gratuita per tutti i cittadini materani, si trova a soli due chilometri. Si solletica il Comune per far installare telecamere o foto trappole e assolutamente venga completata l’illuminazione stradale su tutto il circuito. Durante la notte la strada è parzialmente illuminata e gli abitanti hanno paura anche per il continuo passaggio di branchi di cinghiali.