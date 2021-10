Ormai ha percorso milioni di chilometri, rigorosamente a piedi, e conosce Matera e la Basilicata dei percorsi ”naturali” palmo a palmo, compresi i tratturi cancellati o ignorati dall’uomo. E’ Rocco, zio Rocco per tanti, Castellano che nella settimana del Cai ha dato come di consueto mani, testa e piedi, naturalmente. C’è un nuovo tracciato nel Sentiero Italia del Cai, nel parco rupestre,che dal santuario de La Palomba raggiunge Tre Ponti e di qua la Puglia quasi fosse una via Appia del terzo millennio, ma il suo pensiero va ai tanti centri dell’interno alle prese con lo spopolamento, il dissesto idrogeologico, ma con una natura per tanti aspetti intatta. E così indossa con fierezza una maglietta giallo limone realizzata nell’anno di Matera capitale europea della cultura, che è un programma e una fede nella natura :” In Cammino tra le bellezze dei 131 comuni lucani che si stanno spopolando. Rocco 2019”. Ai piedi scarpe da trekking, l’inseparabile macchina fotografica, cappello a spiovente, occhiali da sole scuri che contrastano con la barba grigia, simbolo di una lunga esperienza di uomo itinerante, escursionista, che ha contagiato anche altri. Ma c’è ancora da camminare. E zio Rocco lo sa…sopratutto quando incontra degrado e segni di inciviltà.