Zio Rocco: Gestione? Ricordatevi anche del Convicinio di Sant’ Antonio

A ricordarcelo che va reso fruibile anche il Convicinio di Sant’Antonio, nel Sasso Caveoso, oggetto in più occasioni di interventi di restauro, Rocco ”Zio” Castellano, volontario per l’ambiente e socio del Cai ” Falco Naumanni” dopo la pubblicazione del servizio https://giornalemio.it/politica/castello-e-tre-chiese-rupestri-chiusi-fdi-sollecita-gestione-provvisoria/. Lo avevamo lasciato a quell’intervento nel consiglio comunale aperto sul ”Che cosa e se si intende fare?” per rimuovere, laddove possibile, le tante manomissioni fatte a Murgia Timone con gli interventi impattanti che hanno caratterizzato il progetto di ”Parco dell’Uomo”. E in quella sede, con un pizzico di emozione, , aveva elencato tutte le devastazioni riscontrate sul campo (dalle passerelle in legno per il villaggio neolitico agli accessi divelti davanti a chiese e asceteri, dai massi sulle volte dei siti rupestri alle superflue balconate metalliche ) chiedendo – senza avere risposte, naturalmente- a chi fosse venuto in mente di violentare quei luoghi della memoria millenaria. Zio Rocco continua a scuotere la testa e ad allargare le braccia. Se potesse rinchiudere i responsabili di tante nefandezze, di ieri e di oggi, negli asceteri, a riflettere sul danno arrecato. Per tutti pane e acqua e tanto silenzio per ascoltare l’eco dei mea culpa, battendo forte il petto. Una prece.

IL CONVICINIO DI SANT’ANTONIO