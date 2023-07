Zio Pio, l’uomo che parla agli alberi, all’ultimo intervento sul fuoco

Nessuna lacrimuccia, ma tanto sudore. Ci mancherebbe. ”Zio Pio” Acito, una quercia di 73 anni, che ha all’attivo mille battaglie per terra, fiumi e mari, mette da parte la lancia antincendio con getto d’acqua a mille atmosfere e la sua lunga carriera di volontario. Naturalmente nell’ambiente resta, anche perchè spazio ai giovani da formare, raccontando loro che la natura va difesa, cominciando con il pulire il sottobosco, vigilando sui tentativi di speculazione edilizia legati al ricorrente consumo suolo e che un albero salvato è vita per l’uomo, gli animali, l’ecosistema. E Zio Pio con gli alberi ci parla, accarezzandone la corteccia, come il Pino del rione Lanera, a Matera, salvato dall’abbattimento. Amicizia ricambiata con un ”grazie, vai avanti Pio e salva altri simili come me”. Dialogo tra ‘alberi padri’, attenti che il fuoco non distrugga la vita in cenere…Le parole che seguono confermano una militanza per l’ambiente che non conosce posa.



“Oggi – dice Pio- ho fatto il mio ultimo intervento sul fuoco. Alla molto veneranda età di 73 anni e 3 mesi ho fatto la ultima giornata da Volontario attivo contro il fuoco; con l’aiuto di Giulia, Christian, Miki, dei VVF di Matera, degli operai del Consorzio di Bonifica, di Vito e Franco sull’incendio di Picciano, abbiamo limitato i danno al bosco di Monte Timbro grazie alle segnalazioni puntuali di Vito della Comunità di Bosco. Sono stanco, mi sono nutrito di fumo e fuliggine, ho avuto caldo e capisco che i miei limiti sono belli che raggiunti. Questo incendio di oggi credo che abbia danneggiato molta parte bassa del bosco ma pochi alberi, siamo riusciti a tenerlo sempre basso e gli arbusti cespugliosi si riprenderanno in breve tempo. Grazie a tutti i Volontari che negli anni hanno operato con me per la pazienza. Sul fuoco non sono tenero e comprensivo, sono molto esigente perchè in gioco ci sta la vita dei miei amici fratelli alberi”