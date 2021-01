Rompiscatole? Sempre. Visionario? Anche. Ma ha un pregio. Dice sempre quello che sente e se ne frega di polemiche, improperi e dei consigli a ”riflettere prima di esprimere giudizi affrettati”. Ma Pio ” Zio Pio” Acito ambientalista della Prima repubblica, dalla scorza dura e dalle mille battaglie movimentiste che non starebbero nelle Treccani della politica verde e arcobaleno o in una memoria esterna da 10 Tera, per una volta torna allo spirito fanciullesco e tira fuori la letterina di Capodanno. Lui nella parte di Gesù Bambino, che non ha mai lasciato l’asceterio di Acito San Campo, e dall’altre parte il 2021 che segue a un anno bisesto e funesto al quale chiede un po’ di cose. Poche, appena 10. Per lui tutte fattibili, con un pizzico di buona volontà. E allora la sospensione dei lavori devastanti a murgia Timone, le scelte vegetariane e vegetaliane, il divieto di tagli gli alberi e di consentire alle lumache di muoversi su una mucovia come hanno sempre fatto, la richiesta che nascano figure di lotta della Sinistra rivoluzionaria e di proposta visto che il 21 gennaio prossimo cade il secolo di fondazione del Pci e il miracolo tanto atteso che il suo alberello ”cacci” limoni per una spremuta. Il 2021 ha già annotato e gli amici, anche da nostro blog, possono con una preghiera francescana ”dirimpetto alla Gravina” caldeggiare le richieste. Mente zio Pio nel solco del cigno verde dà un colpo d’ala e di zampa a sogni e auspici per l’anno in corso. Auguri.



LA LETTERA DECALOGO

Caro 2021 se vuoi che io possa volerti bene dovrai far succedere queste dieci piccole importanti cose:

1) Fermare le operazioni di stupro autorizzato nel Parco delle chiese rupestri del materano;

2) Iniziare il restauro del paesaggio e dieci anni di interdizione da ogni frequentazione umana del tratto di Murgia Timone devastata da professionisti della devastazione;

3) Non consentire che si taglino più alberi; non consentire che si ammazzino anziani esseri viventi solo perchè malaticci;

4) Non consentire che si ammazzino più animali e pesci per il solo piacere della gola degli umani;

5) Aumenta la velocità di strusciamento terrestre delle lumache e delle limacce che stanno sempre molto lente;

6) Fai tornare il gatto selvatico e metti la lince nella Murgia ed altrove che così tutti si distraggono dai cinghiali;

7) Fai fare due limoni ai miei cinque alberelli che non ne cacciano uno che sia uno;

8) Fai fare due nuvole resistenti uguali uguali così sorridiamo e diciamo tutti: “guarda quelle due nuvole uguali uguali”;

9) Fai nascere di nuovo compagni come Durruti, Makno, DiGiovanni, Ravachol, Bresci, HoCiMin, Josè Martì e compagne come Carla Capponi e Annamaria Mantini per liberare il futuro dagli sfruttatori;

10) Fai sorgere il Sole, la Luna e tornare rondini balestrucci rondoni e topini a strillare davanti casa mia.