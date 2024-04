Zampilli e fontane: occorre più manutenzione

Ne abbiamo ripetutamente parlato in altri servizi. Occorre curare maggiormente il decoro urbano e in una città turistica come Matera è importante. Un colpo d’occhio che deve coinvolgere tutti, turisti compresi. Servono campagne di sensibilizzazione, che continuano a restare a livello di annunci o di buone intenzioni, e una passata in più per evitare che resti di colazioni, cibi, le immancabili deiezioni e i bisogni di fido, costituiscono quella patina di unto, bisunto,incrostato e maleodorante, che non è affatto un bel vedere…Anzi. Ci sono anche fontane e zampilli, che mostrano l’usura del tempo. Qui servirebbe maggiore attenzione. E’ una questione di igiene oltre, che di decoro. Antonio Serravezza evidenzia quella necessità, segnalata da un turista nei giorni scorsi.



LA SEGNALAZIONE

Un turista ha segnalato sul gruppo facebook Sei di Matera se… che lo zampillo vicino alla chiesa di San Domenico è sporco e necessita di manutenzione, sarebbe opportuno segnalarlo alle autorità locali per garantire che sia pulito e presentabile per i visitatori, specialmente in vista della stagione estiva. ” Potresti considerare di contattare il Comune di Matera o altri enti responsabili per la cura e la manutenzione dei monumenti storici e delle fontane pubbliche. Grazie per la tua attenzione a questo importante aspetto del patrimonio culturale della vostra città!” Giro questa importante segnalazione direttamente al Comune di Matera perchè lo zampillo di Piazza Vittorio Veneto venga ripristinato e mantenuto pulito, non solo per l’estetica della piazza ma anche per l’importanza storica e culturale della chiesa di San Domenico e del suo contesto. Garantire la pulizia dello zampillo è necessario ed essenziale per l’igiene pubblica