Ormai sono tra i fedelissimi all’appuntamento annuale in Val di Susa. Ci sono anche loro Pio da Matera, Paolo murgiano ma da anni nella Città dei Sassi e Angela di Altamura”Ualtamura” ( Bari) al week end ad alta felicità, dove voglia di divertirsi e impegno politico, sociale e ambientale con tanta voglia di ritrovarsi e stare insieme fanno della Val di Susa una tappa obbligata per ”esserci e non dimenticare”. I volti sorridenti dei campeggiatori itineranti, tra tavolate, dibattiti e striscioni, ne sono una conferma. Altra aria. altra festa… Quest’anno Formula ridotta per il week end al alta felicità, in programma dal 30 luglio a 1 agosto a Venaus (Torino) , ma tanto spazio a concerti, dibattiti e con una breve sospensione nel pomeriggio di sabato 31 per trasferirsi, come riporta il programma, sui ‘sentieri della Val Clarea” in direzione ” del cantiere mostro” che dovrebbe collegare – con un treno ad alta velocità attraversando Francia e Italia, da Lione a Torino, altri versanti dell’Europa.



Progetto che quest’anno festeggia i 20 anni dell’intesa tra Italia e Francia,con tante perplessità, dissensi dei residenti e di quanti si battono per una crescita sostenibile e per il rispetto dei territori, evitando sprechi di risorse e sconquassi ambientali. La risposta è in due parole ”No Tav” per il treno ad alta velocità. ”Partito il festival della alta felicità in Val di Susa- commenta zio Pio, veterano di tante battaglie. No Tav sempre avanti oltre la provocazione del cantiere in Clarea, presidio ovunque contro le truppe di occupazione” E che tutto si svolga nella massima tranquillità. E poi la musica, gratis, e per tutti. A cominciare dagli immarcescibili Modena City Ramblers con tanti brani di lotta: da “Bella ciao” a “i Cento Passi” a” In un giorno di pioggia”. Non da meno, ma di altro genere musicale i concerti di Frana,Hopeless Party, Lou Dalfin, Africa Unite, Alieno Di Vetro, Willy Peyote, MR.T-Bone& La Bandakadabra. Medusa. Attendiamo Pio, Paolo e Angela dopo la ”vacanza ” in Val di Susa, con l’energia ideale di chi non molla mai e ha voglia divertirsi.