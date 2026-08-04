Volo in libertà per grillai, poiana e gruccione nel parco della Murgia

Curati con tanto amore e competenza hanno potuto tornare a dispiegare le ali tra cielo e terra domenica 2 agosto, https://giornalemio.it/ambiente/domenica-2-agosto-rilascio-nel-parco-di-falchi-grillai-curati/, nel Parco della Murgia Materana. E a quell’evento hanno partecipato, accompagnandoli, in quel volo augurale e di saluto Matteo Visceglia, responsabile del Cras,grandi e piccini e tra loro anche gli autori degli scatti Andrea Bianchi e Antonio Lionetti per il rilascio dei volatili. Per la cronaca si è trattato di 32 falchi grillai, di una poiana e di un gruccione. Altri animali attendono di guadagnare la libertà, di spiccare il volo appena le loro condizioni lon consentiranno. Altri, come ci ha detto Matteo, non sono stati così fortunati per i traumi riportati e restano ospiti del Cras, che si prende cura di diverse specie di animali selvatici.

