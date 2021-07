Il titolo farà sorridere…Ma a Vienna ( Austria) alle giovani piante ci tengono eccome, tanto da aver messo a punto una sistema semplice, ma ingegnoso per dissetare e nutrire le giovani piante. Siamo in prossimità del Prater, si proprio al grande parco dove è la ruota panoramica a ridosso del Danubio. Foto eloquente, A segnalarcela il nostro concittadino Angelo Stagno, dal pollice verde e con la testa all’economia sostenibile. Eccolo con l’ ausilio previdente di un “Biberon” — GROW-tect t-bag the tree watering solution per le giovani piante , con supporto bio-funzionale (sacca nutrizionale) nel primo periodo successivo all’ impianto di messa a dimora in piena terra. Buone pratiche