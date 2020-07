Qualcuno sorriderà. Si sono sposati. E allora una città d’arte, un luogo romantico ci sta, eccome. Ma non per Elena ed Ezio, due cinquantenni genovesi, che hanno deciso di pedalare insieme e in luna di miele dalle nostre parti, dopo essere convolati a ”giuste nozze” ,come si diceva un tempo, qualche giorno fa. Per la verità avevano programmato in tempi non sospetti di arrivare in auto a Matera , dove hanno pernottato due giorni, e poi ” Coast to coast”, in bici e non a piedi come nel film di Rocco Papaleo, percorrendo le aree interne fino alla costa. Ma il periodo di confinamento domiciliare (usiamo l’Italiano) aveva bloccato spostamenti, sogni e progetti e alla Ferula Viaggi di Matera, agenzia specializzata nel trekking su pedale e non solo, erano fioccate le disdette. Ma loro sono stati i primi a contattare Michele Cappiello, che ha nelle gambe migliaia di chilometri su percorsi diversi, e rieccoli a Matera in compagnia di un’altra coppia. Auguri d’obbligo per i fiori d’arancio e pronto noleggio di quattro bici da enduro e a pedalata assistita. Ad accompagnarli nella prima tappa fino a Grassano il fotografo giramondo (proprio così) del turismo esperenziale Gaetano Plasmati che ha fatto assaggiare, prima della partenza, l’accoglienza della gente lucana.

E quale migliore contatto se non una visitina al mercato materano del rione Piccianello, per assaggiare e comprare frutta prodotta e maturata in loco: albicocche, pesche, ciliege e una bella fetta di anguria corroborante che ha reso meno impegnative le salite? Poi in sella, con caschetto ben allacciato e via verso Grassano. Da qui a Pietrapertosa, con pernottamento di due notti, per proseguire alla volta di Pisticci, Tursi, Rotondella, Policoro. Toccheranno anche Garaguso, Accettura, San Mauro Forte, Craco, Montalbano Jonico e il Santuario di Anglona. Michele prono ad accoglierli a conclusione del viaggio di nozze o, chissà, per un’altra vacanza alla scoperta dei tanti itinerari poco conosciuti della Basilicata. Pedalando, naturalmente. E voi che aspettate?