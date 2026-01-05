Via le transenne alla Befana. Fruibile a Matera villetta piazza Marconi.

Ce ne è voluta ma alla fine l’attesa ha consentito alla vigilia dell’Epifania di aprire ai cittadini, a cominciare dai residenti del rione Piccianello, la ”villetta” di piazza Marconi posta a ridosso della scuola elementare ” Guglielmo Marconi”. Il colpo d’occhio del ”tutto a nuovo”, legato a un progetto di rigenerazione ambientale, presenta essenze vegetali di diverse specie, una piccola stazione agrometereologica,impianto di irrigazione, nuove panchine, cestini, beverino, organi illuminanti, spazi per la sosta, percorsi per disabili con una ‘legenda’ di quanto è nei luoghi. Tocca ai cittadini, a visitatori in transito, rispettare quegli spazi e all’Amministrazione comunale, che ha portato a termine il progetto con tecnici e imprese, curarne la manutenzione.E’ la prima opera consegnata , tra quelle avviate, restituite a un quartiere identitario della storia sociale e produttiva cittadina, nel quale occorre intervenire con lungimiranza e visione d’insieme.

