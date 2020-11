Gli affari sono affari e dai call center di questa o quella compagnia telefonica arrivano le offerte per le campagne promozionali che invitano a utilizzare la tecnologia ‘’5G’’, visto che Matera è inserita con Bari in quel comprensorio promozionale che spazia dall’industria ai beni culturali. Naturalmente non mancano le osservazioni, le perplessità e i pericoli per la salute e l’ambiente, senza dimenticare le implicanze politiche che hanno visto Stati Uniti e Cina sul fronti contrapposti. Vedremo. Nel frattempo qualcosa si muove a Matera nella pulizia dell’etere, con la rimozione di una antenna che campeggiava al rione Agna. A segnalarcelo il pro sindaco Antonio Serravezza, che ci ricorda anche un’altra antenna ancora presente in loco. Serve rimettere mano al piano comunale delle antenne a tutela dei cittadini, dopo i paradossi degli anni scorsi con installazioni su impianti sportivi, parchi e quartieri.



Onda su onda da Agna e dintorni

A proposito di onde magnetiche , di ripetitori e antenne selvagge ecco che arriva una bella notizia. La settimana appena trascorsa è stata smantellata l’altissima antenna che sovrastava la campagna a qualche centinaio di metri dalle case di Agna.

Non dimentichiamo l’altra antenna con ripetitore telefonico subito alle spalle della chiesa di Sant’Agnese e del plesso scolastico. Fu installata in sordina e contro il parere degli abitanti e di padre Basilio che, per protesta, si arrampicò fino sulla cima. Un’azione che fece scalpore ma nessun effetto tant’è che l’alta antenna è sempre al suo posto. Forse sta succedendo qualcosa che ci sta portando nella nuova era del 5G? Credo proprio di sì perché da giorni le compagnie telefoniche stanno inviando messaggi ai clienti che se si vuol utilizzare il nuovo 5G sarà necessario controllare il proprio apparecchio se abilitato, altrimenti suggeriscono l’acquisto di nuovi cellulari all’avanguardia. Insomma ancora tanto business su business e, senza dimenticare che nel 2022 anche la tv cambierà sistema di frequenza che ci costringerà, per continuare a vedere i nostri programmi preferiti, ad acquistare nuovi televisori o ad attrezzare l’attuale apparecchio con un decoder. Ancora tanto business a discapito dei consumatori.