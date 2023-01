VespElettrica? Tra brevetti,progetti e anniversari

Angelo Stagno non sta mai fermo, nemmeno quando porta un velo di tristezza nel cuore per un ‘’fratello’’ che procederà -in una altra dimensione- con una vespa silenziata a zero emissione, come aveva imparato a fare lungo le strade di Vienna…E così Angelo ci fa sapere del comunicato ufficiale dell’ Azienda PINASCO -che troverete più avanti- con l’ annuncio e la scheda tecnico-informativa del nuovo Kit elettrico di Retrofit per Vespa. E poi il video della prima prova su strada del prototipo per la E-Vespa 50 “Special” del Progetto “EUREKA – Zeroemissioni” (2022) di PINASCO con Crank-e mobility solutions/”Vespazzurri”- Ape Team Austria. Finita? Il mondo delle tante nate e immatricolate, poi trasformate di casa Piaggio, annovera altre notizie.



Vespazzurri, Il sodalizio vespistico materano festeggerà il 1° decennale il 27 aprile 2023. E questo progetto – dice Angelo- costituisce un importante traguardo per gli obiettivi di sostenibilità ed innovazione quale premessa costitutiva del Club ed alla base di ulteriori sviluppi.



Infine una novità per la prossima primavera. Ecco alcune immagini dell’ E-Ape Max “9 quintali”, (secondo progetto realizzato dopo l’ E-Ape”Mimmo” – Calessino/gelateria) già omologato ed immatricolato in Austria con apposita “Targa verde”,pronto per il suo primo Tour da Salisburgo a Grosseto,di circa 820 Km, e previsto appunto per la prossima primavera. Ne avremo modo di parlare anche con la sua dinamica proprietaria…Un’ Ape pronta a volare da Vienna alla Toscana.

