Vespasiani nei Sassi. Uno scroscio nel passato…

E un esempio ci viene dal Sasso Barisano, con una foto di una scenografia del film ”’Pins and needles” (formicolio ndr) che ne parla e un buontempone ha pensato di bene di ricordare che i bagni, in quel versante degli antichi rioni sono finalmente aperti…Certo ce ne passa. Ma gli antichi Romani miravano al sodo e al risultato, quando a Pompeus o Lavinia o al piccolo Tiberius scappava… Per i ricchi e cortigiani c’erano le thermae, i decorosi Vespasiani e poi le latrinae…per il popolo che non poteva permettersi servizi in casa. In sintesi quel tipo di bagni erano rappresentati da sedili in legno, con un foro al centro,disposti sopra un canale in cui scorreva costantemente l’acqua. Nel canale finivano urina ed escrementi che finivano nella cloaca più vicina. Funzionale… Certo con un presepe vivente, edizione 2023, l’esempio- sul piano scenografico- potrebbe essere ripreso. Su quello funzionale attendiamo, come ci segnalano da via Fiorentini, che si rendano operativi con continuità i bagni del 2022. Nel frattempo segnaliamo la rimozione di parte del sabbione in via Madonna delle Virtù. Un lavoro in corso d’opera. Sarebbe stato opportuno che quel sabbione fosse stato poggiato su un telo di plastica, per evitare i possibili disagi segnalati da quanti hanno o dovrebbero avere a cuore il rispetto sulla delicatezza dei Sassi. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale,affinchè ne faccia tesoro in futuro e con l’apporto delle dovute competenze.