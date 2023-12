Verdi: No ad impianto fotovoltaico galleggiante alla diga di San Giuliano

I Verdi materani danno appuntamento ai cittadini ed alle associazioni domenica mattina presso il Centro Recupero Animali Selvatici di San Giuliano DOMENICA 17 DICEMBRE ALLE ORE 10:00 per dire no ad un impianto fotovoltaico galleggiante ivi previsto. E’ quanto si legge in una nota di Europa Verde Matera -per l’appunto- in cui si spiega che “Lo scorso 6 dicembre il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di quasi 40 ettari di superficie dell’invaso di San Giuliano da destinare alla installazione di un impianto fotovoltaico flottante (galleggiante). In linea generale gli impianti fotovoltaici flottanti, grazie alla vicinanza tra le celle e lo specchio d’acqua, sono particolarmente performanti per le minori perdite di efficienza dovute al surriscaldamento delle celle silicee.

Ma la scelta dello specchio d’acqua e del contesto ecologico e ambientale in cui si colloca è dirimente sulla opportunità di optare per questa tipologia di installazione. San Giuliano è un lago artificiale creato con lo sbarramento dell’asse fluviale del fiume Bradano e, contrariamente ad altri invasi idonei come bacini di cava, canali, laghi di acque reflue, e’ divenuto nel tempo importante meta di numerose specie dell’avifauna migratoria. Intorno e all’interno di questo speciale ecosistema, alla presenza della lontra e del gatto selvatico, si aggiungono quelle di una variegatissima avifauna a rischio estinzione come il capovaccaio (Neophron percnopterus), e di altre specie protette tra cui ricordiamo il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus, il tarabusino (Ixobrychus minutus), la nitticora (Ixobrychus minutus), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), la garzetta (Egretta garzetta), l’airone bianco (Casmerodius albus), airone rosso (Ardea purpurea) e airone cinerino (Ardea cinerea), la cicogna bianca (Ciconia ciconia), la spatola (Platalea leucorodia), la gru (Gru grus), e tanti rapaci.

Ci sembra opportuno ricordare alla Regione – cui pare sfuggire – che il lago di San Giuliano, unitamente a Timmari, rientra pienamente all’interno della Zona di Speciale Conservazione (ZSC) , denominata “Lago di S. Giuliano e Timmari” cod. IT 9220144 Tipo: C – della Rete Natura 2000 istituite ai sensi delle Direttive CEE n. 92/43 “Habitat” e n. 79/409 “Uccelli” per sottoporre a particolari regimi di tutela alcune specie di habitat ed uccelli.

E che il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357 e ss.mm.ii, ha recepito la suddetta Direttiva comunitaria e la regolamenta per gli aspetti nazionali.

San Giuliano e Timmari IT 9220144 fu riconosciuta con il decreto del MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 16 Settembre 2013 e fa parte della regione biogeografica mediterranea nel territorio della Regione Basilicata .

La Zona di Speciale Conservazione, ZSC era già stata proposta alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

Ciò detto l’area presenta una ricca biodiversità ed è sottoposta a rigide norme dei tutela e conservazione prescritte dalla DGR 30 del 15-1-2013.

I Verdi auspicano che la struttura regionale chiamata alla tutela ambientale del territorio possa immediatamente rivedere tale avviso nell’ottica della tutela della biodiversità. Rispetto alla quale sembra invece che per la Regione non sia già abbastanza abbandonare al loro destino i Centri Recupero Animali Selvatici (i CRAS sono di competenza regionale) ma occorra anche recare disturbo – o per lo meno provarci – ad importanti ecosistemi come il lago di San Giuliano.”