Nella filastrocca dei mesi si diceva ” giugno la falce in pugno”, ma per un gruppo di cittadini di Matera Nord – del ex lottizzazione Matera 2000 in via Sallustio- il passaggio di quel vecchio attrezzo o dei moderni tosaerbe va anticipato. Anche perchè le fioriture, tra erbacce e pullulare di insetti, ormai ghermisce anche lo spazio giochi oltre alle aree intorno agli edifici. E lo sfalcio da fare è corposo. E allora? Si attende che venga espletato il bando per lo sfalcio programmato e per un importo corposo per tutta la città. Qualcosa si sta facendo per le emergenze, come abbiamo riportato in altro servizio, https://giornalemio.it/ambiente/potature-come-da-regolamento-si-fara-in-autunno-per-ora-solo-emergenze/ , e sta riguardando via Dante, via Nazionale e rondò nei pressi degli incroci. Ma per il resto si attende che venga espletato il bando. Certo è che i piccoli allo spazio giochi vogliono accedere in sicurezza. E’ una priorità.



Per il resto si attende la programmazione. Un tempo con la falce in pugno si mieteva e gli animali facevano la loro parte, trasformando i campi come un prato inglese. Caprette, pecore e podoliche per la manutenzione del verde, in attesa dei tempi tecnici? Sarebbe una proposta sostenibile e a costo zero…