Vento e vetustà…alberi caduti e da rimuovere in via Sicilia

Due fattori, vento e vetustà-sintetizziamo- hanno determinato la caduta di alberi di pino e di rami in via Sicilia, in un’area dell’Ater dove ci sono case e garages che hanno ospitato e ospitano alcune attività. Vigili del fuoco al lavoro con l’apporto di un mezzo attrezzato di una ditta privata con tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune e dell’Ater, con un agronomo convenzionato. Strada di accesso a via Sicilia, a ridosso dello stadio ” XXI Settembre-Franco Salerno” chiusa temporaneamente in attesa di rimuovere le alberature e di mettere in sicurezza un’area dove le radici degli alberi hanno fatto saltare in più punti fondo stradale e murature di contenimento. Non è la prima volta che in città si interviene per la caduta alberi. Situazione, monitorata, e in continua evoluzione in relazione ai rischi che la caduta di alberi potrebbe arrecare a persone e cose.

