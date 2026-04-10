Vento e sole. Altri impianti dal Governo nella Basilicata a ”maglie larghe”.

Rieccole, puntuali come una cambiale del passato …le autorizzazioni ministeriali per un altro pacchetto di progetti per nuovi impianti eolici e fotovoltaici in Basilicata, autorizzato dal consiglio dei ministri. Si tratta di un pacchetto di 10, dei quali tre con parere negativo, ma per gli altri- come riporta Gianni Molinari su Basilicatapost https://basilicatapost.giannimolinari.it/una-pala-per-ogni-lucano/– disco verde con tutte le perplessità che la cosa comporta da sempre. Servono? E il loro impatto che nella gran parte dei casi scatena prese di posizioni postume a causa della ubicazione di quegli impianti in una regione a vocazione turistica, con emergenze culturali e di tutela spesso ignorate, sottovalutate o non segnalate. Da Matera a Potenza attendiamo che qualcuno si svegli dal torpore e tiri fuori la mappa dei vincoli della Basilicata da tutelare, né più né meno come accade periodicamente per la scelta dei siti nucleari. La nostra regione fa gola…perché scarsamente popolata e con una emigrazione crescente, cominciata ( coincidenze) dopo la protesta antinucleare del 2025 contro il sito unico di Scanzano Jonico, indicato dal governo guidato da Silvio Berlusconi.



LE CONSIDERAZIONI DI GIANNI MOLINARI

Buongiorno! Siccome il ~25% di tutte le pale eoliche italiane non è sufficiente (che poi producono solo il ~13% dell’eolico nazionale.,.) ieri il consiglio dei ministri (lo stesso che ha dato ben 5 milioni…. varie emergenze maltempo) ha dato l’ok a un altro di pacchetto di parchi eolici e fotovoltaici (7 ok su 10)

Ecco il dettaglio

Consiglio dei ministri ha esaminato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, diversi procedimenti di valutazione e armonizzazione di interessi pubblici relativi a progetti nel territorio della Regione Basilicata, con riferimento a impianti eolici e agrivoltaici. Di questi, sette con giudizio positivo di compatibilità ambientale e tre con giudizio negativo.



Impianti eolici

1. parco eolico composto da 8 aerogeneratori, denominato “Piana dell’Imperatore”, e opere di connessione, sito nel territorio dei comuni di Montescaglioso, Pomarico e Bernalda in provincia di Matera (giudizio negativo);

2. impianto eolico della potenza complessiva pari a 33,6 MW, denominato “Tre mani”, da realizzarsi nei comuni di Venosa (PZ) e di Montemilone (PZ), località Boreano (giudizio negativo);

3. impianto eolico, composto da 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 31,2 MW, integrato da un sistema di accumulo di energia elettrica di potenza pari a 14 MW, da ubicarsi nel comune di Aliano (MT) (giudizio positivo);

4. impianto eolico, denominato “Serra Longa”, da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ) con opere di connessione site anche nel comune di Venosa (PZ), della potenza complessiva di 61,6 MW (giudizio negativo);

5. impianto eolico denominato “Custolito” da realizzarsi nei comuni di Montalbano Jonico (MT), Scanzano Jonico (MT) e Craco (MT) di potenza pari a 31 MW e relative opere di connessione alla rete (giudizio positivo);

6. impianto eolico, denominato “Carpiniello”, della potenza complessiva pari a 55,8 MW, da realizzarsi nel comune di Venosa (PZ) con opere di connessione site anche nel comune da ultimo menzionato e nel comune di Montemilone (PZ) (giudizio positivo).



Impianti agrivoltaici

1. impianto agrovoltaico, denominato “Serra Caruso Cup”, di potenza pari a 19,994,88 KW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Craco (MT) (giudizio positivo);

2. impianto agrivoltaico, denominato “Di Benedetto 2”, di potenza pari a 19,96 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Craco (MT) (giudizio positivo);

3. impianto agrovoltaico, denominato (CO₂) ², di potenza in c.c. pari a 12,16 MWp e potenza nominale attiva in immissione pari a 12 MWe, da realizzarsi nel comune di Matera (MT) con opere di connessione anche nel comune di Santeramo in Colle (BA) (giudizio positivo);

4. impianto agrivoltaico, denominato “Miadonna”, di potenza complessiva pari a 19.994,88 kW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Craco (MT) (giudizio positivo).