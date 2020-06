Era ora. Il Comune di Matera ha provveduto alla pulizia della vasca marmorea della villa dell’Unità d’Italia in via Tommaso Stigliani. Apprezziamo l’intervento e anche l’annuncio fatto dall’assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni, per l’attivazione in settimana della pompa che dovrà assicurare il movimento dell’acqua. Piccole cose, ma che assicurano funzionalità. Bene. L’auspicio è che analoga attenzione possa toccare le numerose fontane dei rioni Sassi e del Piano abbisognevole di manutenzione o restauri. Del resto continuiamo a parlarne periodicamente con Antonio Serravezza fontaniere ad honorem e fotografo itinerante, che segnala periodicamente questa o quella fontana a secco, deteriorata o la vasca colma di acqua putrida. E’ una questione di decoro e veder sgorgare da fontane e zampilli ”acqua azzurra, acqua chiara” ricordando un noto successo di Lucio Battisti non può che fa piacere. E poi è un ”dovere” nella città dei sistemi idrici tradizionali di raccolta, fatti di cisterne e e canali, che ci hanno portato nel 1993 a conseguire il titolo di patrimonio dell’Unesco.