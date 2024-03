Università verde? Rocciaviva comincia con ‘’Scienza dal Basso’’

Non sappiamo se i volontari di Rocciaviva, l’associazione che da alcuni anni a Matera ha preso a cuore il ripristino ambientale recuperando nei fatti aree degradate per farne polmoni verdi, avrà volontà, tempo e modo per realizzare un ateneo per formare nuove professionalità e attivare buone pratiche di tutela territoriale. Ma il progetto denominato ‘’ Scienza dal basso’’ sul monitoraggio, per il ripristino degli ecosistemi, ci sembra un buon punto di partenza per farlo. L’appuntamento a Matera, nelle date di aprile e maggio, da quanto riportato sul sito web dell’associazione, ha contenuti e potenzialità per diventarlo. E un sostegno viene del programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Servirà ad aver contezza su evoluzione ed involuzione degli ecosistemi,di quegli ambienti da recuperare, tutelare e che possono diventare un esempio di ‘’buone pratiche’’ per evitare di stravolgerne degli altri, come sta accadendo con interventi – spesso inutili- che portano al consumo di suolo. Al giovane ‘’rettore’’ Pietro…l’invito a proseguire sulla strada intrapresa.



Formazione di “Scienza dal Basso” sul monitoraggio per il ripristino degli ecosistemi

19-21 Aprile 25-27 Aprile 3-5 Maggio

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA (PROGRAMMA ERASMUS +

Sintesi del programma:

Il programma di formazione di “Scienza dal Basso” per il ripristino degli ecosistemi è una formazione pratica che mira a mettere in grado le persone comuni di impegnarsi attivamente negli sforzi di ripristino degli ecosistemi attraverso il monitoraggio e la valutazione con applicazioni per smartphone di facile utilizzo. Combinando le conoscenze teoriche con le competenze pratiche e la tecnologia, questo programma cerca di colmare il divario tra i professionisti del restauro, gli esperti e i cittadini scienziati impegnati.

Co-facilitato da Rocciaviva e dalla Fondazione ERC, il corso di formazione di 3 giorni sarà offerto durante la stagione migliore per condurre indagini ecologiche – la primavera. I partecipanti possono scegliere di partecipare a uno o più dei tre fine

settimana consecutivi (19-21 aprile; 25-27 aprile; 3-5 maggio).

Obiettivi del programma:

– Introdurre i partecipanti ai concetti chiave, ai principi e agli obiettivi del ripristino degli ecosistemi.

– Familiarizzare i partecipanti con ERC Rocciaviva, il movimento ERC, gli strumenti di monitoraggio e le versioni beta dell’App e del Database Open Restoration.

– Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per raccogliere, gestire e analizzare efficacemente i dati ecologici del restauro utilizzando strumenti digitali.

– Fornire una formazione pratica sulla mappatura degli obiettivi del progetto, sull’identificazione degli indicatori e sull’impiego dei metodi di raccolta dei dati associati.

– Coinvolgere i partecipanti inworkshop sul campo per esercitarsi nella raccolta dei dati utilizzando i quadri ERC e l’applicazione beta RestorAction/Database aperto sul restauro.

– Facilitare la revisione dei dati raccolti e fornire una piattaforma per il feedback finale e la riflessione.

– Incorporare il feedback raccolto durante la formazione nella versione finale del database e dell’app per migliorarne l’usabilità e l’efficacia.

Panoramica della formazione

Giorno 1: Pianificazione e monitoraggio dei progetti di ripristino degli ecosistemi

– Mattina: Introduzione a Rocciaviva, al movimento ERC e agli strumenti (beta) di ERC, strumenti digitali.

– Pomeriggio: Strumenti di telerilevamento, indagine sul campo del progetto, siti di controllo e di riferimento, revisione dei dati e feedback.

Giorno 2: Indagine sulla biodiversità

– Mattina: Condivisione dei risultati del giorno precedente; (campionamento) strategie, strumenti e metodi per il monitoraggio della biodiversità, (beta) strumenti digitali e app per il monitoraggio della biodiversità

– Pomeriggio: Realizzazione di kit sulla biodiversità, indagine sulla biodiversità sul campo, revisione dei dati e feedback

Giorno 3: Indagine sulla salute del suolo

– Mattina: Condivisione dei risultati del giorno precedente; (campionamento) strategie, strumenti e metodi per il monitoraggio della salute del suolo, (beta) strumenti e app digitali per il monitoraggio del suolo

– Pomeriggio: Rilevazione della salute del suolo sul campo, revisione dei dati e feedback