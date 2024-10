Una via verde ad Altamura tra Trentacapilli e Lama di Cervo

Consegnati i lavori, che dovranno terminare entro giugno 2026, e -aspetto importante, quale esempio di buone pratiche- l’Amministrazione comunale ha presentato il progetto ai cittadini. Per gli appassionati di anglicisimi il programma si chiama ”Greenway” ed un percorso di cucitura tra aree verdi. L’infrastruttura si svilupperà lungo la viabilità del quartiere Trentacapilli con tre fasce funzionali tra loro parallele: il percorso ciclopedonale, la fascia a verde e la fascia stradale per gli autoveicoli. Sono previste nuove attrezzature per il tempo libero immerse nel verde, zone per la sosta con gruppi di sedute di forma quadrata, aree di sosta ed attrezzature ludiche per bambini. Inoltre è stato anche previsto un sistema di recupero delle acque, che verranno utilizzate per l’irrigazione del verde, e la realizzazione di tettoie fotovoltaiche. Quanto alla gestione. Occorrerà pensare a risorse aggiuntive e al coinvolgimento dei cittadini.



PNRR: consegnati i lavori per il programma “Greenway” nel quartiere Trentacapilli Lama di cervo.

L’Amministrazione comunale rende noto che sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dei lavori del programma “Greenway di connessione e valorizzazione delle aree verdi pubbliche” nel quartiere Lama di Cervo – Trentacapilli, finanziato con fondi PNRR (“Piani urbani integrati” – Missione 5, Componente 2, Intervento 2.2). La consegna dell’opera, a conclusione degli interventi, è prevista a Giugno 2026. L’importo dei lavori è di circa 2,5 milioni di euro.

Il progetto è stato presentato a giugno in un’assemblea pubblica con i residenti (nella parrocchia del Santissimo Redentore) e prevede due fasi. La prima consiste nella modifica della sezione stradale esistente, mediante opportune operazioni di rimozione di asfalto e pavimentazioni per liberare i suoli urbani su cui realizzare nuovo verde pubblico; la seconda consiste nella realizzazione di una infrastruttura verde mediante la messa a dimora di circa 260 nuovi alberi e 1500 arbusti, a cui si aggiungono la realizzazione di un percorso ciclopedonale che favorirà la mobilità sostenibile, il restringimento della carreggiata e la realizzazione di una serie di spazi pubblici attrezzati che offriranno nuove opportunità di svago e socializzazione per i cittadini.

L’infrastruttura così delineata si sviluppa lungo la viabilità del quartiere Trentacapilli secondo tre fasce funzionali tra loro parallele: il percorso ciclopedonale, la fascia a verde e la fascia stradale per gli autoveicoli. Il progetto si completa con nuovi spazi pubblici attrezzati, collocati preferibilmente in prossimità dei servizi già esistenti. Sono previste nuove attrezzature per il tempo libero immerse nel verde, zone per la sosta con gruppi di sedute di forma quadrata, aree di sosta ed attrezzature ludiche per bambini. Inoltre è stato anche previsto un sistema di recupero delle acque, che verranno utilizzate per l’irrigazione del verde, e la realizzazione di tettoie fotovoltaiche.

