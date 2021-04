E ora come riporta la foto del servizio la scalinata delle ultime polemiche è stata tinteggiata, per mimetizzarsi con il paesaggio. Buona idea e se è cosi, perchè non farlo prima anche per altre opere che in un’area dai forti vincoli paesaggistici proprio non ci stanno? Ma ormai siamo ai titoli di coda per il cantiere del progetto di valorizzazione di Murgia Timone e dintorni. E a fine mese il cantiere sarà chiuso con le opere delle polemiche, condivise con un silenzio assenso che alcuni hanno accettato per fede ma per altri sanno tanto di ipocrisia. Restano percorsi, reti a larga banda da città delle tecnologie avanzate ( l’amministratore delegato di Tim Gubitosi ha ripetuto in più occasioni che loro sono già al 6 G…) e ”chiavi” risolutive per risolvere a cose fatte la questione. Ci crediamo poco e attendiamo che la natura faccia il suo corso riprendendosi quello che impropriamente e con tante forzature le è stato tolto. Certo è, memori di altre situazioni, è che paradossalmente occorre far presto per la gestione dei luoghi, per evitare furti e atti vandalici come accaduto per altre opere pubbliche. Si attende un Bando per gestire quegli spazi, che rientrano nel Parco della Murgia. Non ne conosciamo tempi e contenuti. Solo rumors dalle mille interpretazioni… e probabile introduzione di un biglietto di ingresso. Carta canta e attendiamo di leggere il bando. E magari una visita del ministro per i beni culturali Dario Franceschini, che finora è rimasto in silenzio nonostante petizioni e sollecitazioni.