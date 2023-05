Un voto agli ”ortadini” di Matera per il Premio European Bauhaus

Non sapevamo che avessero partecipato al nuovo premio Bauhaus 2023, nel filone ”Rising stars” ( stelle nascenti) e a farcelo sapere l’amico Angelo, che ci ha girato il link della pagina social di quella giovane cooperativa materana che è ”Noi Ortadini”, un neologismo che lega i cittadini alla cura dell’orto e più in generale della natura. Come era nella tradizione contadina, passata dalla civiltà dei Sassi ai nuovi quartieri di ”risanamento”. Orti giardino di prossimità smantellati agli inizi degli anni Novanta. Ma ”ripresi” nella filiera dei progetti di sostenibilità di oggi. I ragazzi hanno bisogno di una mano, di un voto entro il 24 maggio, per aggiudicarsi uno dei premi in palio, che consentirebbe loro di portare avanti progetti davvero interessanti tra campi, campetti e orti. E con loro vorremmo vedere quella fitta schiera di smanettattori dell’opportunismo e dell’inconcludenza, a cui farebbe bene lavorare all’aria aperta e contribuire in concreto a quella ”rigenerazione” urbana che ha bisogno di braccia e atti concreti. L’invito a votare è rivolto anche a loro…



DAL SITO SOCIAL DI ”NOIORTADINI”

Siamo entusiasti di annunciare che il nostro progetto “Noi Ortadini Community Garden in Matera” è stato nominato per il #NewEuropeanBauhaus Prizes 2023 nel filone “RISING STARS” 🙌

Ma non possiamo vincere da soli! Ora abbiamo bisogno del tuo aiuto per far brillare il nostro progetto bello, sostenibile e inclusivo 🤩

Come? Visita il sito https://prizes.new-european-bauhaus.eu/, trova il nostro progetto ed esprimi il tuo voto entro il 24 maggio!

Facciamo in modo che il nostro sogno diventi realtà! E non dimenticare di condividere con i tuoi amici e familiari 😉

Andiamooooooo! 😁

[Essendo una notizia fresca, moltissime persone si stanno collegando su prizes.new-european-bauhaus.eu, che quindi potrebbe “crashare”: in tal caso pazientiamo e riproviamo dopo!]

New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together

COSA E’ IL NEW EUROPEAN BAUHAUS PRIZES

New European Bauhaus Prizes 2023, partecipa entro il 31 gennaio con iniziative sostenibili, inclusive e di valore estetico.

La selezione per i New European Bauhaus Prizes 2023 è aperta alle candidature provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e, per la prima volta, anche a quelli dei Balcani occidentali.

I premi assegneranno fino a 30.000 euro per iniziative esemplari che collegano sostenibilità, estetica e inclusione – i tre valori complementari del New European Bauhaus. I candidati di tutte le nazionalità e provenienze sono i benvenuti, purché i loro concetti, progetti e iniziative siano attuati nell’UE o nei Balcani occidentali, e se soddisfano i criteri di ammissibilità riportati nella pagina dedicata all’iniziativa. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2023 alle ore 19:00.

I temi dei premi

I premi riconoscono e premiano i progetti esistenti e le idee dei giovani che dimostrano che le soluzioni sostenibili promosse dal Green Deal europeo possono anche essere inclusive e suggestive, portando esperienze di alta qualità nella vita quotidiana delle persone.

I premi saranno assegnati in quattro categorie tematiche:

Riconnettersi con la natura

Riconquistare il senso di appartenenza

Dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno

La necessità di pensare a lungo termine e per tutto il ciclo di vita nell’ecosistema industriale

Maggiori informazioni

New European Bauhaus Prizes 2023