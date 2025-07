Un ‘’ponte ‘’ tra i Parchi per 15 ragazzi del Colorado in visita a Matera

Cosa lega il Parco della Murgia materana a quelli del Colorado, come il Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, il Parco Nazionale di Mesa Verde, il Parco Nazionale e Riserva delle Grandi Dune di Sabbia, e il Parco Nazionale del Black Canyon of the Gunnison. Altri parchi degni di nota sono il Colorado National Monument e il Garden of the Gods ? Ma la storia della natura, che accoglie l’uomo- chiamato a rispettarla- perché continui l’evoluzione, e poi la passione per i giovani nel percorrerla in un lungo e in largo per escursioni, ricerca, ispirazione. Ed è quello che hanno portato a Matera 15 ragazzi di Denver( Colorado) città gemellata con Potenza che sono in Basilicata per uno scambio culturale e di amicizia. Esperienza che sarà ricambiata da coetanei potentini. Esperienza apprezzata dal presidente dell’Ente Parco, Giovanni Mianulli, che ha evidenziato l’aspetto della ricerca delle radici in occasione dell’incontro con i giovani, che hanno visitato anche la Porta dei Parchi di Basilicata nel Palazzotto del Casale.

IL PARCO NAZIONALE ROCKY MOUNTAIN NEL COLORADO

Visita a Matera e nel Parco della Murgia Materana

di 15 giovanissimi studenti americani e lucani grazie ad un gemellaggio internazionale

10 giovanissimi studenti provenienti da Denver città degli Stati Uniti d’America, capitale e principale città dello Stato federato del Colorado in visita a Matera grazie alla Denver SisterCities, una organizzazione di diplomazia cittadina impegnata a coltivare partnership tra città attraverso iniziative culturali, educative ed economiche. Una organizzazione che collega 10 città, 4 continenti, 10 amministrazioni municipali e 20 milioni di persone avente lo scopo di formare i leader del futuro attraverso attività di leadership extrascolastiche, viaggi avventurosi e scambi che aprono i giovani di Denver all’impegno globale e a nuove entusiasmanti opportuni

10 giovani americani per la prima volta in Italia, in Basilicata, a Matera, protagonisti di un incontro culturale protagonista di un rinnovato scambio culturale con la Basilicata, nell’ambito del gemellaggio tra Potenza e Denver, attivo dal 1982.



E dopo un saluto da parte del primo cittadino della città dei Sassi, il gruppo formato dai giovani americani con i loro accompagnatori, tra i quali responsabile del progetto Pietro Simonetti, e da studenti lucani sono stati accompagnati dal personale dell’Ente Parco della Murgia Materana per una visita ai due storici rioni con tappa in uno dei luoghi più suggestivi della città: il Palazzotto del Casale, che ospita il nuovo allestimento permanente “Porta dei Parchi”, curato dallo stesso Ente Parco.

Un viaggio immersivo che racconta le meraviglie naturali della Basilicata — dai canyon del Pollino ai boschi del Vulture — tra immagini, suoni e tradizioni. Un ponte ideale tra cultura e ambiente, che mostra ai visitatori l’anima verde della regione.

“Un’esperienza come quella della Porta dei Parchi per questi giovani americani – ha dichiarato il Presidente del Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli – significa scoprire le radici lucane, toccare con mano la biodiversità dei parchi e rafforzare quel legame tra territori così lontani, ma uniti da progetti comuni di sostenibilità, educazione e turismo”, ha concluso Mianulli.

Un’esperienza che lascia il segno e accorcia le distanze tra la Basilicata e gli Stati Uniti.

Nel primo pomeriggio il gruppo ha potuto visitare il Parco con tappa al Centro Visite “Mario Tomaselli” e allo spettacolare affaccio sulla città dal Belvedere di Murgia Timone.