Un ponte sulla gravina da Intelligenza artificiale? Che ci vuole…

…ad alimentare suggestioni e polemiche, naturalmente, visto che Parco della Murgia e rioni Sassi sono beni tutelati dall’Unesco e che dovrebbero ricevere le dovute attenzioni. Ma la realtà è un’altra e finchè si sogna o si chiede all’Intelligenza Artificiale di ”progettare un ponte avveniristico sulla ” gravina” di Matera, come ha fatto Antonio Serravezza partendo dal Casalnuovo. Lo ha fatto, manco a dirlo, masticando la ”gomma del ponte”, quella della azienda italiana Perfetti che aveva legato il chewing gum all’immagine del ponte di Brooklyn. Provocazione da concorso di idee. Del resto se ne era parlato, ricordano i padri, con l’arrivo delle forze alleate a Matera dopo il secondo conflitto mondiale, poi il concorso sul recupero dei rioni Sassi con lo schizzo di un architetto giapponese e nei voli pindarici di goliardici politici degl anni Novanta. Certo se non ci fossero vincoli di tutela, ignorati comunque da due ordini del giorno votati dal consiglio comunale e da una commissione speciale presieduta da Pasquale Doria sulle ”forzature” compiute a Murgia Timone e dintorni, la provocazione dell’Intelligenza artificiale potrebbe trovare un finanziatore. Abbiamo avuto contatti con l’Arabia Saudita, ma oltre a strette di mano, protocolli, viaggi e foto ricordo finora non abbiamo prodOtto nulla. Nel Golfo sono operativi e guardano avanti, spirito imprenditoriale e di quattrini ne hanno a petroldollari…

Il PONTE DELLA INTELLIIGENZA ARTIFICIALE

Ora ci voleva l’IA per promuovere una soluzione come raggiungere il Parco della Murgia materana con un ponte sospeso da via Casalnuovo. Sembrerà strano ma l’IA ha saputo interpretare una soluzione pedonale e super panoramica che potrebbe essere una vera alternativa al pericoloso ponte sospeso giù nel torrente Gravina. Sarebbe anche un punto da dove ammirare il panorama dei Sassi e del canyon che divide la città dalla Murgia. E’ fantasia? Molte volte la fantasia può dare un significato a ciò che potrebbe essere una vera e reale soluzione.

