Apprezzamenti per un servizio che funziona, ben tenuto, e necessario per grandi e piccini, quando scappa la pipì. Ci riferiamo dei bagni della villa comunale di via Tommaso Stigliani,, posto all’angolo con via Amendola. Ma c’è un vecchio problema e riguarda la ”privacy” o discrezione se vi va, di quanti si recano ai bagni, a causa della presenza di grandi vetrate trasparenti . Basterebbe che ,a metà delle stesse e all’altezza delle porte dei bagni, visibili dall’esterno, si stendesse un foglio di carta adesiva trasparente. Costo contenuto e metodo efficace. Giriamo la segnalazione, raccolta in villa ,alla sensibilità del sindaco Domenico Bennardi e all’assessora all’igiene urbana Lucia Summa.