Un libro, una storia quella di Pasquale Larocca, l’iron man dell’Alaska

Una sfida da 300 chilometri sugli sci, partita da Terranova del Pollino(Potenza) per approdare sulle piste ghiacciate dell’Alaska, quel continente di ghiaccio che- a causa dei mutamenti climatici- sta subendo graduali e devastanti alterazioni con le conseguenti che sappiamo e continuiamo a vedere. E il protagonista, quella di Pasquale Larocca, affidata a un libro ” Dentro e fuori l’Alaska”, scritto da Beniamino Carella, che sarà presentato sabato 14 prossimo, a Matera, la sede del Club Alpino italiano. E’ una occasione per parlare di una esperienza unica, nel solco di quanti altri italiani in epoche , mezzi e contesti diversi hanno fatto ai due Poli. E con un messaggio comune: quello di salvare il Pianeta, che va avanti con la sua evoluzione…



L’avvincente avventura sportiva del lucano Pasquale Larocca narrata nel libro “Dentro e fuori l’Alaska”

Il libro sarà presentato sabato 14 ottobre nella sede della Sezione CAI di Matera

Sabato 14 ottobre prossimo, alle 17.30, nella sede della Sezione Cai Matera “Falco Naumanni”, sita in Via La Croce n.1, sarà presentato il libro “Dentro e Fuori l’Alaska. Al di là dei confini: Pasquale Larocca” di Beniamino Carella, pubblicato da MTS Edizioni – Roma.

Il libro racconta la straordinaria esperienza sportiva di Pasquale Larocca, un lucano appassionato di montagna e di sci, che a quarant’anni è stato il primo e unico italiano a vincere in sequenza gare internazionali estreme come la Rovaniemi 150 in Finlandia, la Iditarod 170 Alaska e ancora la Rovaniemi 300.

Pasquale non è uno sportivo professionista e ciò rende ancora più straordinaria la sua impresa. Dal suo primo sciare tra i paesaggi del Pollino alla conquista dei traguardi più ambiti e pericolosi, Pasquale si è scontrato con le difficoltà fisiche e mentali che hanno accompagnato il suo percorso. Ha rischiato la vita a 30° sottozero ma è riuscito a superare l’insicurezza, ad affrontare il dolore e fare i conti con i propri limiti. Dentro e fuori l’Alaska è una storia che merita di essere conosciuta per la positività e l’energia vitale che trasmette.

Saranno presenti il protagonista Pasquale Larocca, l’autore Beniamino Carella, e l’editrice Maria Teresa Sisinni. Interverrà inoltre il Presidente del CNSAS – Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata Francesco Maturo.

Il protagonista

Pasquale Larocca è maestro di sci e guida alpina e fa volontariato nel Soccorso Alpino. Sin da bambino ha assecondato la sua natura sportiva cimentandosi in ogni genere di sport invernale. A quarant’anni si è rimesso in gioco, affermando così il proprio talento nelle gare internazionali più prestigiose.

L’autore

Beniamino Carella si occupa di grafica e comunicazione, con passione e creatività. Il suo amore per la narrativa gli ha dato l’opportunità di esplorare mondi immaginari e creare personaggi complessi e coinvolgenti. La scrittura di romanzi è diventata per lui una forma di espressione artistica.

L’editrice

Maria Teresa Sisinni, già imprenditrice nel campo della comunicazione e del cinema, ha intrapreso una nuova avventura nel campo editoriale. Decisa ad esplorare il mondo dell’editoria, ha pubblicato un libro con una storia eccezionale, puntando su un nuovo autore che ha raccontato un protagonista che ricorda gli eroi di altre epoche.

Matera, 12 ottobre 2023

