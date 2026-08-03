Un colpo d’ala… degli agenti della Volante per un falco grillaio

Occhio vigile, come si suol dire, e questa volta non per individuare malfattori o aiutare persone fragili, ma per soccorre un piccolo rapace in difficoltà, il falco grillaio simbolo dell’Ente Parco della Murgia Materana. Un bel gesto degli agenti della squadra volante di Matera, che hanno affidato il pennuto a personale dedicato per l’assistenza del caso. E un giorno,quando ci saranno le condizioni, il volo verso la libertà.



SALVATO UN GIOVANE FALCO DAGLI AGENTI DELLE VOLANTI DELLA QUESTURA

Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Matera hanno rinvenuto nel centro cittadino un giovane falco in difficoltà.

L’animale, specie protetta, è stato recuperato, messo in sicurezza ed affidato alle cure del personale competente, affinché potesse ricevere l’assistenza necessaria.

Un intervento che testimonia come attenzione, sensibilità e vicinanza al territorio si esprimono anche attraverso la tutela della fauna selvatica