Un cestino per ”Gigi” …in via Madonna delle Virtù

Bustina con gli escrementi alla mano e cestino per il conferimento in piazza San Pietro Caveoso. A segnalarcelo padrone, Enzo Di Pede, residente dell’ambito 20 negli antichi rioni di tufo, e il suo fido ”Gigi” al guinzaglio. Segnaliamo la cosa all’Amministrazione comunale per rimediare, appena sarà possibile, anche per evitare scusanti inopportune da parte di maleducati che si arrangiano lanciando le bustine nella sottostante spalletta della gravina.E a pochi metri dall’accesso di Porta Pistola dove, da pochi giorni, è attivo il servizio di biglietteria per l’accesso al percorso che- dalla passerella in legno sul torrente- che conduce all’altipiano murgico.

